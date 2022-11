La aventura tailandesa de tres aragoneses en el Mundial de carreras por montaña

Ha costado porque hubo dos aplazamientos previos, pero finalmente se va a celebrar. Tailandia, y más concretamente Chiang Mai, acoge desde hoy y hasta el domingo el Mundial de World Mountain & Trail Running, el primero que reúne en un mismo campeonato todas las distancias de carreras por montaña y trail que ampara World Athletics, la federación internacional de atletismo. Un evento que va a contar con más de 900 participantes de 50 países y al que España se presenta con una selección de 33 atletas entre los que figuran tres aragoneses.

Marcos Ramos, natural de Báguena, el jaqués Álvaro Osanz y la alcarreña afincada en Villanúa Virgina Pérez aterrizaron el martes en el país asiático tras 26 horas de viaje. Llegan conscientes del alto nivel con el que se van a enfrentar y dispuestos a darlo todo. Además de las medallas individuales, también está en juego la clasificación por equipos y conseguir los máximos puntos posibles será vital.

A los tres les avalan sus éxitos. Esta temporada subieron al podio en loscampeonatos de España y también han tenido un buen rendimiento a nivel internacional. Ramos y Osanz formaron parte de la selección que acudió al Europeo de off-road de La Palma, núcleo del actual equipo, y Pérez se proclamó campeona del mundo de carreras sobre nieve.

Muy ligado a lo puramente deportivo, van a estar las condiciones climatológicas y del terreno, distintas a lo que están acostumbrados. Lo primero ya lo empezaron a notar nada más bajar del avión. Calor y humedad que pueden ser determinantes. Además, los recorridos serán en plena jungla, con barro y raíces que harán que la técnica sea importante.

Los primeros en tomar la salida serán Ramos y Pérez. El primero va a participar en la Ultra Trail, programada para el sábado a las 6.30 hora local, las 00.30 en España. Su reto consistirá en un trazado de ochenta kilómetros con un desnivel de 4.500 metros que se prevé que favorecerá una carrera muy rápida. "Es una distancia que se adapta bien a mis características", comenta el turolense que se presenta tras una semanas previas "de buenos entrenamientos".

En el Nacional de trail running absoluto celebrado en abril en la Sierra de Grazalema (Cádiz), Ramos se colgó la medalla de plata tanto de forma individual como con su equipo, el Zenit Atleet-La Mafia, y en el de carreras por montaña de Riópar (Albacete) de junio bajó un peldaño en ambos podios. Ya en el Europeo su noveno puesto en el maratón de 45 kilómetros facilitó el bronce de la selección española. "Espero darlo todo y disfrutar de la experiencia", avanza sobre sus intenciones en Tailandia. "Vista la lista de corredores estar delante no será fácil, pero nunca se sabe", apunta.

Una hora después, la que comenzará a correr será Virginia Pérez. Su modalidad será la de trail running o maratón, 40 kilómetros con un desnivel de 2.600 metros que mezclan zonas técnicas con otras más explosivas. "Llego al Mundial con ganas de disfrutar del entorno y de dar lo mejor de mi misma con la idea de sumar el máximo de puntos posible de cara al medallero", comenta.

Además, del oro en el Mundial de nieve, también pionero, fue segunda en el Nacional de Cádiz y cuarta en el de kilómetro vertical. También, se impuso en la Madeira Skyrace. "La temporada ha sido muy larga y ahora queda rematarla", expone.

El último en competir será el más joven, Álvaro Osanz, inscrito en el junior Classic Up & Down de categoría sub-20. Su gran momento lo vivirá el domingo a las 8.30 (2.30 en España). Por delante, seis kilómetros con 225 metros de desnivel. "El nivel va a ser alto con los africanos y muchos corredores rápidos que vienen del atletismo, el equipo español es bueno e intentaremos dar lo mejor", expresa el jaqués, que se siente "con muchas ganas". En el Europeo, su primera experiencia internacional, consiguió dos metales sub-20 por equipos, el oro en la subida vertical y la plata en el Up & Down. En el Nacional de Albacete, fue el campeón de su categoría.