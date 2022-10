Daniel Cavero, una "gota de agua" que brilla en la natación artística

Los caminos del aragonés Daniel Cavero y el Stadium Casablanca se cruzaron hace cuatro años. Entonces, con solo 7, el joven y prometedor deportista se sumergió por primera vez en el mundo de la natación. Una disciplina que le «enamoró» desde el primer día y que actualmente, especializado en natación artística, le convierte en una de las más firmes promesas de la Comunidad. A sus 11 años, este apasionado del agua se encuentra en el ‘top 30’ de su categoría a nivel nacional.

Fruto de su buena clasificación, el zaragozano ha disfrutado este pasado fin de semana de una inolvidable experiencia en Madrid. Hasta la capital de España viajó acompañado de su inseparable entrenador, Ignacio Pérez, con quien trabajó durante cuatro exigentes días en una concentración organizada por la Federación Española de Natación. «Están los 30 mejores alevines de España. Se trabaja la técnica a partir de distintos ejercicios y coreografías», explica el técnico. «Es una buena oportunidad para aprender cosas nuevas», apunta con espontaneidad el pequeño.

El carácter de esta concentración, que se ha celebrado en Buitrago del Lozoya (Madrid), fue formativo. No había lugar para la competición, el único objetivo era que las jóvenes promesas de la natación artística española avanzaran en su formación. «He estado varias veces con la selección española, recuerdo una en Lloret de Mar que fue parecida, cada año ponían más dificultad en los ejercicios», rememora Dani.

Solo 4 chicos y 26 chicas

El aragonés no solo era el único representante de la Comunidad entre los mejores. También fue uno de los solo cuatro chicos que formaba parte de la expedición, completada por 26 chicas. «Por cultura, la natación artística parece más femenina. Pero lo veo un deporte muy abierto. Hay chicos que sí que harían pero que igual por tabús no lo practican. Lo comparo un poco con lo que ocurría con el ballet hace años, que ahora ya es más normalizado entre chicos: los padres reticentes, los chicos que sí pero que no…», asegura el preparador.

El pequeño nadador rechaza cualquier distinción y señala que, no solo la natación, todos los deportes «pueden ser de cualquier sexo, tanto de chicas como de chicos». «La natación artística es libertad, me siento libre cuando la practico. Un día me fijé, me enamoré y les pedí a mis padres que me apuntaran», evoca el menor, cuyo referente es Pau Ribes, uno de los pioneros en la natación artística española, que anunció su retirada la pasada semana. «Coincidimos en varias concentraciones y me enseñó muchísimo, fue muy bonito estar junto a él», agradece.

Pero, ¿qué aprecia el espectador cuando ve a Dani sumergirse en el agua? Nadie mejor que su entrenador para resumirlo en una simple pero certera afirmación: «Ves a Dani en la piscina y es una gota más de agua, tiene un dominio del medio impresionante», sintetiza el técnico, que añade: «Eso es algo que, aunque se puede trabajar, se tiene o no se tiene».

A pesar de su corta edad, el deportista sigue ya una exigente rutina de entrenamientos que debe compaginar con su formación académica. «Aunque entreno prácticamente todos los días de la semana, los estudios los llevo bastante bien», asegura el alumno de 6º de Primaria. En el horizonte, Dani solo tiene una objetivo: disfrutar al máximo de la natación. Una pasión en la que cuenta con el inestimable apoyo de su club, el Stadium Casablanca. «Nos han respaldado en todo momento, tanto a él como a mí. Este es un trabajo de equipo, no solo mío. Hay un montón de entrenadores que han estado con Dani todos estos años», concluye su preparador.