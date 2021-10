Ona Carbonell: "Tienes que caerte para luego levantarte más fuerte"

Como campeona olímpica y referente en su especialidad, la natación sincronizada, ¿qué cree que necesita el deporte femenino para tener más visibilidad?

No lo sé, pero cuantos más éxitos cosechemos más visibilidad nos dará, más ayudas, algo que está mejorando mucho. Cada vez tenemos más presencia. Poco a poco va cambiando.

En Aragón tenemos a la nadadora paralímpica Teresa Perales.

Hombre, es íntima mía, supercompañera y muy fan. Para mí Teresa es un referente humano y deportivo.

Ha estado en Zaragoza hablando de valores en el deporte en una jornada de Fundación Ibercaja y CECA, de la que es embajadora de su obra social. ¿Qué le ha aportado el deporte como persona?

Lo mejor que me llevo del deporte, porque me sirve en mi vida, son los valores. Al final tienes que ser respetuoso con el rival, humilde, constante, disciplinado... Todo eso te hace crecer como deportista y como persona.

Pero, en el deporte de élite, ¿lo que contará será ganar?

Creo que tener ambición es muy bueno y de hecho, hay que soñar. A veces por miedo al fracaso no soñamos o no nos ponemos retos difíciles. Hay que saber que todos fracasamos y es muy bueno fracasar. Tienes que caerte para luego levantarte más fuerte. Yo soy muy soñadora y siempre creo que soñando a lo grande y con trabajo se pueden conseguir muchas cosas.

En su caso, cuenta con un historial de medallas en mundiales solo superado por Michael Phelps y Ryan Lochte.

Por muchas medallas que tengas cada uno se pone sus propios retos y también fracasa en algunos de ellos. Al principio me costaba mucho, no toleraba el fracaso y me decepcionaba o me entristecía. Luego la experiencia te da ese grado de pensar que ese fracaso es bueno y te va a curtir para ser mejor deportista.

¿El fracaso le ha hecho pensar en dejarlo alguna vez?

Sí. De hecho, cuando no fui a los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 tuve un momento muy duro, lloré mucho y quise dejarlo porque estaba muy triste. Luego entendí que aquello me dio alas para ser todo lo que he sido.

Como las dos medallas que ganó en Londres 2012. Y llega 2019 y se retira. ¿Se imaginaba que terminaría compitiendo este año?

No. De hecho me retiré renunciando a los Juegos, porque necesitaba tiempo para mí y mi familia. Luego me quedé embarazada, pasó toda la pandemia y de repente tuve una oportunidad que jamás me hubiera imaginado, competir en unos Juegos habiendo tenido el niño hacía menos de un año. La conciliación ha sido muy difícil, pero también ha sido un sueño.

No pudo llevarse a su hijo Kai a Tokio, todavía lactante, por no poder compaginarlo todo. ¿Es difícil conciliar en el deporte?

Hay muy pocas madres lactantes que vayan a unos Juegos. Estoy feliz de visibilizarlo y ojalá en los de París más madres puedan ir sin dejar la lactancia.

¿Competirá en París 2024?

No lo sé todavía (sonríe). Estoy empezando a entrenar y quiero mirar año por año, porque es muy duro y llevo muchos años.

Muchos, porque empezó a los 14 años en el equipo nacional. ¿Piensa mucho en el día después?

Llevo muchos años pensándolo. Creo que en España se está trabajando bien en intentar pensar en la retirada cuando estás en activo. Hay muchos deportistas que han tenido retiradas muy malas. Al final, nosotros nos centramos en ser el mejor del mundo y no tenemos experiencias laborales ni tiempo para amigos ni vida social. De repente, te encuentras muy perdido.

Usted tiene experiencia en televisión, ganando Masterchef Celebrity 3, en publicidad, diseño de bañadores... ¿Dónde se ve?

No sé. He hecho muchas cosas y me quedo con las personas que he conocido. Me gusta aprender de diferentes mundos. Aprendo un poco de todo y el futuro dirá.