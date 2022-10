Paula Badosa abandona "enferma" en Guadalajara (México) y se despide de las Finales de la WTA

La tenista española Paula Badosa se despidió de sus opciones de jugar las Finales de la WTA del próximo mes después de tener que abandonar este miércoles su partido de la segunda ronda del torneo de Guadalajara (México), que se disputa sobre pista, ante la bielorrusa Victoria Azarenka.

La catalana no consigue enderezar una temporada que le está siendo adversa y con pocas alegrías en lo deportivo después de su gran 2021. El año pasado se metió entre las ocho mejores para disputar el torneo de 'maestras', donde fue semifinalista ante su compatriota Garbiñe Muguruza, pero ni la hispano-venezolana ni ella podrán repetir presencia.

Badosa tenía aún opciones de conseguir el billete para Fort Worth (Estados Unidos) y para ello necesitaba un gran resultado en el evento mexicano. Sin embargo, 'tocada' a nivel físico, no pudo estar a su mejor nivel ante una rival de calidad como la exnúmero uno del mundo Victoria Azarenka y alargó su mala racha.

Badosa, octava del ránking de la WTA, reveló que lleva días enferma y por eso se retiró. "Siento mucho no haber podido continuar, pero llevo días enferma. he intentado recuperarme por todas las vías y no ha sido posible. estoy muy triste de irme porque me hacía ilusión competir aquí en Guadalajara, de donde guardo recuerdos bonitos", dijo tras perder el primer set por 6-2.

La jugadora catalana, que ya había tenido que parar el partido con 4-1 abajo, tratará ahora de recuperarse para ayudar a España en las Finales de la Billie Jean King Cup que dan comienzo el próximo 8 de noviembre. "Debo aprender de las experiencia de este año, difícil, duro, que ojalá sea el antes y después de mi carrera. Necesito gestionar la presión. Tengo margen de mejoría y espero superarme para llegar a ser la número uno", confesó.

En octavos de finales Azarenja se enfrentará a la estadounidense Madison Keys, ganadora por 3-6, 6-4, 6-3 de la australiana Alja Tomljanovic.