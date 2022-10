La Real Sociedad asalta la tercera plaza y el Betis pierde la opción

La Real Sociedad ganó la pugna por la plaza de Liga de Campeones al Real Betis tras vencer por 1-0 al Mallorca en el Reale Arena, mientras que los de Manuel Pellegrini no pudieron pasar del empate en el Nuevo Mirandilla (0-0) ante un Cádiz que se mantiene en descenso, en un miércoles que dio aire al Real Valladolid con un contundente 4-1 al Celta de Vigo en el José Zorrilla.

La Real encontró en el Mallorca su última víctima para alargar, un poco más, una racha de victorias que ya se ha convertido en histórica. Son 8 los encuentros seguidos en los que el conjunto vasco solo conoce la victoria y que, además, le sirve para auparse hasta la tercera plaza de LaLiga.

El ímpetu del conjunto vasco pronto se materializó en forma de gol, tras una buena conexión de una de las parejas de moda del campeonato liguero. Brais Méndez lanzó un saque de esquina al punto de penalti donde, saltando libre de marca, Mikel Merino cabeceó para mandar el balón al fondo de la red.

Kubo y el propio Brais pudieron aumentar la renta pero se encontraron con un gran Rajkovic, que salvó a su equipo de irse al descanso con una mayor desventaja. La más clara de los de Javier Aguirre la tuvo Ángel, que acabó estrellando en la madera un balón centrado por Dani Rodríguez.

Ya en la segunda parte, el juego de ambos equipos se igualó y fue una decisión del VAR la que evitó que el conjunto bermellón rascara un punto del Reale Arena. El colegiado Ortiz Arias anuló un tanto de Amath por falta previa a Aritz. Pudo ampliar su ventaja el conjunto 'txuri urdin' por medio de Kubo, pero el nipón no acertó.

Los hombres de Imanol Alguacil finalizan la jornada en puestos de Champions League, superando al Atlético de Madrid (20) en la tabla e igualando a puntos al FC Barcelona (22), mientras que el Mallorca se complica la vida viendo de cerca la zona de descenso.

CÁDIZ / BETIS Román Ríos

Empate que sabe a poco a Cádiz y Betis

Además, el Betis no fue capaz de poner fin a una racha de dos meses sin ganar en Liga como visitante y no pudo pasar del empate ante un Cádiz que mereció más y que no paró de intentarlo durante los 90 minutos. La urgencia de los locales por salir de la zona de descenso pronto se tradujo en una gran intensidad.

La profundidad de los extremos gaditanos puso en apuros al guardameta verdiblanco Claudio Bravo que, con sus intervenciones, frenó el ímpetu local. Así llegó la oportunidad más clara para el Cádiz en el primer tiempo, un remate de Álex Fernández desde dentro del área que después de rozar en un central sacó el meta chileno con los pies.

Brian Ocampo se convirtió en la pesadilla de la defensa bética y aunque en varias ocasiones tuvo en sus botas deshacer el empate, el conjunto cadista se volvió a encontrar en la segunda parte con un excelso Bravo que, al igual que Ledesma, fueron los mejores de sus equipos.

La más clara, sin embargo, fue de Lucas Pérez, que en el tiempo añadido iniciaba una contra después de robar un balón en el centro del campo y tras llegar escaso de fuerzas al área rival mandó alto el balón. Casi con el silbato en la mano para pitar el final, Mateu Lahoz expulsó por doble amarilla a Canales ante las protestas del centrocampista cántabro.

No haber ganado todavía en casa sigue siendo un lastre demasiado pesado para los de Sergio González, que a pesar de la mejoría mostrada en los últimos cinco encuentros, con una victoria y cuatro empates, no abandonan los puestos de descenso. Por su parte, los de Manuel Pellegrini ven frenado su momento pero se mantienen a tiro del 'Top 4', con los mismos 20 puntos que el Atlético.

Valladolid - Celta PHOTOGENIC R. García

El Valladolid se desquita en casa ante un pobre Celta

Por otro lado, el diluvio que anegó el José Zorrilla no pareció importar a un Valladolid que tras una segunda parte brillante sometió al Celta de Vigo con un festival de goles locales.

El conjunto pucelano, que tenía el gol como asignatura pendiente, sobre todo en casa, pronto se desquitó y de las botas de Roque Mesa se adelantó en el marcador. El jugador canario recogió un pase en la frontal del área y, tras rebotar el balón en el defensor Hugo Mallo, sorprendió al portero celeste.

Poco le duró la alegría a los locales cuando Larsen tras un gran jugada por el carril central, engañó a Joaquín y con un autopase le dejó el balón a un Óscar que solo tuvo que empujar.

No paró de caer la lluvia sobre el José Zorilla, y tras una primera parte igualada, los de Pacheta dieron un paso adelante tras el descanso. Joaquín remató un centro medido de Aguado ante el que poco, o nada, pudo hacer Marchesín, y Sergio León, por partida doble, y tras fallar un penalti, sentenció para los suyos, poniendo el definitivo 4-1. Pudo maquillar el resultado el conjunto celeste pero Masip adivinó, también en dos ocasiones, el lanzamiento de penalti de Iago Aspas, que tuvo que repetir la pena máxima.

Los de Pacheta toman aire con esta victoria y se alejan de los puestos de descenso, mientras que los de Chacho Coudet, con una victoria en seis partidos empiezan a asomarse al precipicio de los últimos puestos.