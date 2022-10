65 casillas, 2 referentes del ajedrez y todo un (Rey) Enigma desde Calatayud

Hace casi dos años un hombre –no hay otro dato que se conozca sobre él- se enfundó un traje integral de cuadros blancos y negros y salió por los alrededores del Retiro de Madrid con 100 euros pegados en la frente que entregaría a quien fuera capaz de derrotarle sobre un tablero de ajedrez. Nadie lo hizo y así nació el personaje: Rey Enigma, que hoy acumula miles de seguidores a través de las principales redes sociales y plataformas digitales de contenidos.

"Fue en la Nochebuena de 2020, coincidiendo con la serie 'Gambito de dama'. Siempre quise hacer algo relacionado con el ajedrez, que es mi pasión desde los cinco años. Me pareció diferente, original", explicaba este conocido jugador, modulando su timbre de voz hasta un agudo que impide identificar la única característica que exterioriza de sí mismo. Por no decir, no revela ni su edad: "No puedo dar ninguna pista, es un mundo muy acotado".

Lo decía este martes desde la sede de la UNED en Calatayud, centro que para celebrar los 50 años de la universidad a distancia organizó una cita de partidas simultáneas de ajedrez entre el misterioso ajedrecista; Sabrina Vega, la mejor jugadora española de la historia, y equipos formados por alumnos y docentes de la institución desde la sede bilbilitana, Ejea, Pontevedra, Sevilla, Albacete, Cuenca y Ciudad de México, entre otras.

"Siempre quise hacer algo relacionado con el ajedrez, que es mi pasión desde los cinco años. Me pareció diferente, original"

"Es una cita que promovimos desde el Consejo General de Estudiantes, para valorar que la UNED lleva muchos años y que a lo mejor necesita más apoyo, especialmente político, para seguir creciendo. Y que las tecnologías son fundamentales en la educación", valoraba Carlos López, estudiante de Ciencias Físicas y capitán del equipo bilbilitano al que acompañaban Luis Sanmiguel, Jesús García y Juan Pablo Bernal.

Minutos antes de arrancar la prueba, Rey Enigma confesaba que el aura de misterio sobre su identidad no sabía cómo iba a funcionar, pero que "he visto que, rápidamente, a muchos niños les ha enganchado y siento una responsabilidad para seguir fomentando el ajedrez". Por lo peculiar y llamativo de su aspecto, indica que tiene un "protocolo estricto" para vestirse y reconoce, con humor, que es "bastante más complicado que el que tenía Superman, que con meterse a una cabina le bastaba".

En estos casi 24 meses de historia, su periplo le ha llevado a enfrentarse a grandes nombres del ajedrez como Judit Polgar y los míticos Kasparov, con el que perdió, y Karpov, con el que firmó tablas. "Con Karpov fue en el programa Got Talent y, además de ser una sorpresa, era mucha presión porque si perdía tenía que revelar mi identidad", recuerda. De sus dos choques sin derrotar a Kasparov remarca que "de toda derrota se puede aprender algo".

"El ajedrez es mi vida, mi trabajo. Es mi pasión. Me gusta muchísimo y estoy encantado de dedicarme a ello", apunta emulando una frase más propia de un futbolista. Así, reconoce que nunca se había planteado poder vivir de este deporte porque "es muy complicado": "Muy pocas personas en España lo pueden hacer a un nivel muy alto".

Para Rey Enigma, entre las principales lecciones que esta disciplina le deja fuera del tablero están: "Los valores positivos, como el respeto. Pero también el pensamiento crítico y la autoresponsabilidad, saber que tus decisiones tienen consecuencias y que no puedes eludir que son algo tuyo".