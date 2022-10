El ajedrecista Niemann "probablemente hizo trampas" más de cien veces

El Gran Maestro estadounidense Hans Niemann hizo "probablemente trampas" más de cien veces según los datos revelados por la plataforma Chess.com, la más seguida en ajedrez por internet, a raíz de la polémica suscitada por las acusaciones del campeón del mundo, el noruego Magnus Carlsen, tras perder, en partida presencial, contra el norteamericano el mes pasado en la Sinquefield Cup de San Luis (Estados Unidos).

Aquella derrota, y las sospechas acerca de su rival sobre el tablero, indujeron a Carlsen a retirarse de dicho torneo después de tres rondas y poco días después a abandonar, en solo dos movimientos, su partida contra el mismo adversario en el torneo Julius Baer por internet.

Niemann, de 19 años, confesó, después del primer incidente, que había hecho trampas en partidas 'online' cuando tenía 12 y 16 años, pero negó que las haya hecho jamás sobre el tablero presencial.

La plataforma Chess.com revela, por el contrario, que Niemann hizo trampas más veces y más recientemente de lo que admitió: en más de cien partidas jugadas en dicho portal, incluidas algunas en torneos con premios en metálico en juego y hasta el año 2020 inclusive, aunque un informe, de 72 páginas, reconoce que no tiene "datos estadísticos concretos de que Niemann hiciera trampas en la partida que le ganó a Carlsen, ni en cualquier otra en ajedrez sobre el tablero".

Chess.com, que está en negociaciones para comprar la empresa Play Magnus Group del campeón mundial, asegura que no ha recibido ninguna presión del noruego y que no le anticipó ninguna de sus decisiones, además de precisar que Carlsen no tuvo conocimiento de las suspensiones impuestas por la plataforma a Niemann hasta que este mismo las confesó públicamente.

El portal, que asegura tener 90 millones de usuarios, utiliza varios métodos para detectar ayudas externas ilegales en sus partidas, analizando, entre otras cosas, las coincidencias de los movimientos realizados por un jugador con las recomendadas por los módulos informáticos, actualmente imbatibles para cualquier humano.

La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) tiene abierta, por su parte, una investigación, a cargo de un panel de tres expertos, sobre la controversia suscitada por las acusaciones de Magnus Carlsen contra Niemann.

La Comisión de Juego Limpio de la FIDE, presidida por la lituana Salomeja Zaksaite, resolvió actuar de oficio en el caso, que ha levantado una gran polémica en el mundo del ajedrez y se espera que su investigación concluya en el plazo de tres meses.

Con anterioridad al informe de Chess.com y la investigación de la FIDE, Carlsen había emitido un comunicado en el que afirmaba que Niemann "ha hecho más trampas -y más recientemente- de las que ha admitido públicamente".

En una carta dirigida a su "querido mundo del ajedrez", Carlsen escribía: "En la Copa Sinquefield 2022 tomé la decisión profesional sin precedentes de retirarme del torneo después de mi partida de la tercera ronda contra Hans Niemann. Una semana después, durante el Champions Chess Tour, renuncié contra Hans Niemann después de jugar sólo una jugada".

El campeón del mundo piensa que "las trampas en el ajedrez son un gran problema y una amenaza existencial para el juego" y cree que "los organizadores del ajedrez y todos los que se preocupan por la pureza del juego deberían considerar seriamente el aumento de las medidas de seguridad y los métodos de detección de trampas".

"Creo que Niemann ha hecho más trampas -y más recientemente- de las que ha admitido. Su progreso sobre el tablero ha sido inusual, y a lo largo de nuestra partida en la Copa Sinquefield tuve la impresión de que no estaba tenso o incluso plenamente concentrado en el juego en posiciones críticas mientras me superaba con negras de una manera que creo que sólo un puñado de jugadores puede hacer. Esa partida contribuyó a cambiar mi perspectiva", explicó el noruego, que no ha presentado pruebas concretas contra el norteamericano.

Niemann, número 49 del ránking mundial de ajedrez, derrotó en San Luis con negras a Carlsen, poniendo fin a la racha de partidas sin perder que el campeón del mundo había prolongado hasta las 53.