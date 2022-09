Carlsen, el mejor ajedrecista del mundo, se retira de un torneo entre rumores de que le hicieron trampa

El noruego Magnus Carlsen, número uno del mundo, se retiró este lunes por sorpresa de la Copa Sinquefield, que se juega en San Luis (EE.UU), entre rumores de que el estadounidense Hans Niemann hizo trampas en la partida que le ganó el domingo en la tercera ronda.

"Me he retirado del torneo. Siempre he disfrutado jugando en el Club de Ajedrez de San Luis y espero estar de vuelta en el futuro", escribió Carlsen en su cuenta de Twitter, en la que tiene 715.000 seguidores.

El mensaje dejaba entrever algo más detrás de su retirada ya que venía acompañado de un antiguo vídeo de José Mourinho en el que el entrenador de fútbol hacía la siguiente declaración: "Si hablo, me meto en un gran problema".

"Creo que Magnus cree que Hans probablemente esté haciendo trampas", dijo en una retransmisión por internet el estadounidense Hikaru Nakamura, número seis de la clasificación mundial, sobre los rumores -todavía sin demostrar- que circularon en la red acerca de la retirada de Carlsen.

Niemann, número 49 del ránking mundial de ajedrez, derrotó con negras a Carlsen y puso fin a la racha de partidas sin perder que el campeón del mundo había prolongado hasta las 53.

Era la primera vez que se enfrentaban en ajedrez clásico y los dos jugadores compartían el primer puesto del torneo empatados a 1,5 puntos tras conseguir una victoria y unas tablas.

La partida, una nimzo-india, acabó en la jugada 55 cuando Carlsen, en un tablero despoblado, con su rey y un alfil por todo contingente, abandonó frente al caballo, rey y dos peones del norteamericano.

Carlsen quiso sorprender a su rival en plena apertura con el movimiento 4.g3, sin sospechar que esa línea no le era desconocida a su rival.

"Yo también jugué g3 hace cinco años. Tal vez Magnus debería haber consultado el banco de datos de mis partidas para comprobar que me resultaba muy familiar", comentó Niemann.

"Por una especie de milagro, comprobé esa línea hoy mismo. No sé por qué, es algo ridículo pero fue así. Recordé 12...h6 y todo lo que venía después, que 13.Ae6 era muy bueno. No entiendo por qué lo miré, es ridículo", manifestó.

La victoria permitió a Niemann superar por primera vez la barrera de los 2.700 puntos en el ranking.

"Debe de ser vergonzoso para el campeón del mundo perder contra mí. Me siento mal por él", comentó el estadounidense.