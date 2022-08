Algunas claves para recuperar la motivación por el deporte en septiembre

Adios, agosto; hola, septiembre. Despedimos el verano (aunque algunos hayan aprovechado para coger sus vacaciones en este noveno mes del año) y damos la bienvenida a la rutina, que otro año más nos costará volver a recuperar. Tras las semanas de calor, de desconexión y pérdida de costumbres cotidianas, como hacer deporte, ir al gimnasio y comer saludable; toca volver otra vez a la normalidad.

Es normal que en estos días nos cueste algo más seguir la rutina que llevábamos antes de las vacaciones o que todavía nos falle la alimentación. Y es que no se puede hacer todo de golpe: hay que ir poco a poco y con calma para evitar, ante todo, que la frustración nos invada. Lo primero que hay que entender para poder volver al ritmo deportivo que habíamos conseguido antes del verano es que no podremos igualar las marcas y pesos de antes si acondicionar de nuevo el cuerpo.

Recuperar el ritmo sin frustrarse

Aunque no hayamos hecho barbaridades, no hayamos cogido ni perdido kilos, el cuerpo tiende a desacostumbrarse rápido y suele quejarse mucho cuando volvemos a hacer deporte, sobre todo a través de las agujetas. Si entendemos que necesitamos unas pocas sesiones de recuperación del ritmo, menos sufriremos la frustración.

También será necesario trabajar la motivación y comprender que en algunos momentos nos veremos sobrepasados o nos invadirá la pereza. Es importante, cuando nos suceda, no dejar que se convierta en gesto de todos los días: es totalmente normal no ir un día al gimnasio si nos sentimos más perezosos, pero no deberíamos dejar que esto nos sucediera dos días seguidos.

Con amigos o solos, pero motivados

Otras claves que podemos aplicar para mantener la motivación, más aún en los primeros días de vuelta a la rutina, pero en general, a lo largo del año; es acudir con amigos o compañeros que compartan nuestras aficiones deportivas a entrenar (ojo, siempre con sana competencia). También se puede escribir un diario con los avances, las marcas personales, lo objetivos que se quieren conseguir... Ver cómo, poco a poco, nos vamos acercando a ellos es una muy buena forma de darnos motivos para continuar.

¿Quieres recibir todas nuestras propuestas de planes para mantenerte en forma? Apúntate y te enviaremos nuestra newsletter.