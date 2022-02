Trucos para hacer deporte... cuando no hay ganas de ponerse a ello

El deporte es beneficioso para la salud, tanto física como mental, y además aporta tantas otras cosas positivas en el día a día (ayuda a regular horarios, a crear una rutina, a sentirse más despejado...). Los beneficios de hacer ejercicio, en mayor o en menor medida, ya son más conocidos y a veces se repiten hasta el hartazgo.

Pero, muchas veces, ni siquiera repitiendo las cosas positivas que nos va a proporcionar el ejercicio físico se reúnen las ganas necesarias para salir de casa e ir a entrenar. La motivación no suele ser una característica constante, ya que a veces funciona a días, mientras que la constancia sí que es necesaria si se quieren ver resultados estéticos y de rendimiento en un plazo de tiempo determinado.

Cuando la motivación y las ganas de hacer deporte fallan, pero se quiere seguir manteniendo la rutina deportiva diaria, hay una serie de trucos que se pueden aplicar para tratar de sacar fuerzas de flaqueza e ir a entrenar.

Consejos para no perder la motivación

El primero sería ir acompañado, bien sea al gimnasio o a correr. Quedar con un amigo, un compañero de trabajo... Puede ser beneficioso ya que ofrece el punto justo de obligación para calzarse las zapatillas y salir de casa. El segundo es optar por una actividad o ejercicio que nos motive. Se puede sustituir la sesión en el gimnasio por una clase dirigida más dinámica, que nos haga sudar y que al ejecutarla en compañía, nos aporte también un rato de diversión.

El tercer y cuatro truco están relacionados: hay que marcarse unas metas realistas (no solo a largo plazo, si no también a diario) y buscar el horario que mejor nos encaje. El día que no haya ganas de hacer ejercicio, se puede cambiar el horario de entrenamiento (igual la pereza está provocada por tener que ir al gimnasio a las siete de la tarde después de trabajar) y quizás no se tengan las fuerzas para correr 5 kilómetros pero sí para dar un paseo ligero.

Los dos últimos consejos o trucos están relacionados con los complementos. Tener ropa de deporte que sea llamativa, que nos guste o que nos quede bien nos hará vernos mejor delante del espejo e ir a entrenar mucho más cómodos con nosotros mismos. Por último, escoger o crear la lista de reproducción idónea para subirnos el ánimo, la concentración y la motivación.

