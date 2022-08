Sergio del Barrio y Ana Casares vuelven a imponerse en la Subida a la Fuente del Paco

Vencieron en 2021 y lo volvieron a hacer el sábado. Sergio del Barrio y Ana Casares fueron los mejores una vez más en la Subida a la Fuente del Paco, prueba disputada en Villanúa y que en la que era su 17ª edición recuperó con cerca de 250 participantes las cifras anteriores a la pandemia. Ambos partían entre los candidatos a la victoria y cumplieron con los pronósticos.

Del Barrio, sobre una distancia de 13,3 kilómetros dentro de un recorrido que atraviesa el frondoso bosque de pinos y abetos que bordea el barranco de Arraguás hasta el refugio y merendero que da nombre a la cita, marcó un tiempo de 52:36, hace un año había sido de 51:57. El que más cerca estuvo de él fue otro júnior, Germán Landa (56:26), mientras que el tercer mejor registro masculino fue el del veterano A Xavier Vega (57:11). Casares, por su parte, partía como veterana B y paró el cronómetro en 1:04:20, casi igual que en 2021 cuando lo hizo en 1:04:22. La segunda fue la sénior Olatz Zabala (1:05:53) y en tercer lugar llegó Irene Iturria (1:09:51).

Del Barrio, que aún no ha cumplido los 18 años y corre con el Alcampo Scorpio 71, es una forme promesa del atletismo nacional. Sin ir más lejos, en julio logró la medalla de oro en los 2.000 metros obstáculos en el Europeo de Jerusalen. Al llegar a la meta se mostró feliz pero sereno, con una tranquilidad impropia de su edad. Reconoció incluso que no se había esforzado al máximo para lograr el triunfo. “Al principio he ido controlando, intentando ayudar a mi compañero de entrenamiento, Germán Landa, pero he ido aumentando el ritmo y al ver que no me seguía me he decidido a ir con todo. Es verdad que no me he llegado a exprimir del todo y al final me lo he tomado como un entrenamiento, pero me lo he pasado muy bien y he disfrutado mucho de esta carrera de trail”, señaló.

Casares, del AC Running, es una veterana corredora que ya en 2002 logró la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Triatlon de Invierno y en 2010 el Campeonato de España de maratón. “He salido con mi ritmo, con mis sensaciones, y regulándome un poquito en las subidas. Es un recorrido que conozco porque entreno mucho por aquí y eso me ha ayudado a regularme. He llegado fuerte al final y estoy muy contenta de mis sensaciones y de este triunfo”, explicó.