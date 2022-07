La reina Letizia preside la jornada del deporte paralímpico con Teresa Perales

La reina Letizia presidió este martes la V Jornada sobre tratamiento informativo de la discapacidad en los medios de comunicación, en la que participaron deportistas como la atleta Sara Andrés o la nadadora Teresa Perales, ganadora de 27 medallas en seis Juegos Paralímpicos.

La jornada comenzó con un entrenamiento deportivo en el estadio de Vallehermoso que contó con la presencia de los atletas paralímpicos Sara Andrés, Eduardo Uceda, Dionibel Rodríguez Rodríguez y Deliber Rodríguez Ramírez, que realizaron varias carreras junto a siete deportistas de la Fundación A la Par.

Posteriormente los periodistas Julián Redondo y Alberto Gozalo presentaron el informe 'El deporte paralímpico y los medios de comunicación', en el que se desgranó la historia del movimiento de deportes de personas con discapacidad desde las primeras competiciones internacionales en 1948 hasta la actualidad.

La primera mesa redonda informativa contó con la presencia de las periodistas Almudena Rivera y Lourdes García Campos, que charlaron sobre el papel de los medios de comunicación junto con Luis Leardy, director de Comunicación y Relaciones Externas del Comité Paralímpico Español, que, en su ponencia, desveló una cifra de once millones de espectadores en España a través de TVE en los pasados Juegos de Tokio.

La segunda mesa redonda, dedicada a los deportistas, estuvo moderada por la doble medallista olímpica en atletismo Ruth Beitia, que estuvo hablando con los atletas paralímpicos Deliber Rodríguez y Sara Andrés y la nadadora Teresa Perales, premio Princesa de Asturias de los Deportes 2021.

"Hace años no se daban noticias sobre deporte paralímpico porque no se atrevían. Yo he llegado a escuchar que era un espectáculo dantesco el que dábamos porque nos desmontábamos. Me decían que no sabían si el público estaba preparado para verlo. De aquellos comienzos ha habido una evolución muy grande. Hasta Londres 2012 yo llevaba dieciséis medallas y nadie sabía quién era. El cambio para mí fue cuándo hablaron de la posibilidad de igualar a Michael Phelps, el tiburón de Baltimore, con 22 medallas", dijo Perales.

Sara Andrés confesó que "al principio no sabía cómo hacer deporte adaptado. Llamaba a federaciones y tampoco sabían decir mucho". "La relevancia en los últimos años ha ido creciendo. Siempre hay deporte paralímpico y me gustaría que cada día hubiera una posibilidad de entrar en los medios contando nuestras historias y nuestros resultados", apuntó.

"Llevo muchos años trabajando para ver lo que estoy viendo ahora y el reto es seguir en este camino. Espero que nos podamos ver en París", declaró Deliber Rodríguez, que recientemente participó en el Campeonato de España de atletismo absoluto compitiendo con deportistas sin discapacidad.

El evento se clausuró con un vídeo de imágenes sobre la historia del movimiento paralímpico.

"Siempre nos quedará París"

La nadadora zaragozana Teresa Perales, ganadora de 27 medallas en seis Juegos Paralímpicos, declaró este martes que se encuentra en plena rehabilitación de una lesión en el hombro izquierdo pero que su horizonte pasa por París, en dos años, y por "volver a vivir unos Juegos con normalidad".

Perales fue intervenida el pasado 20 de mayo de una luxación del hombro izquierdo que arrastra desde el 17 de mayo de 2021 y que le impidió competir en el último Mundial de Madeira.

"Siempre nos quedará París. En el horizonte a medio plazo, porque ya no queda mucho, tenemos los Juegos de París y queremos disfrutar y volver a vivir unos Juegos con normalidad. Es muy difícil no encontrar el calor de la gente en la grada y competir sin el público aplaudiéndote o empujándote no es lo mismo", dijo Perales, que participó en la V Jornada sobre tratamiento informativo de la discapacidad en los medios de comunicación, en Madrid.

"El horizonte es París y entremedias superar una lesión que se ha complicado mucho. El reto es mantener el hombro en su sitio y seguir compitiendo", concluyó.