Viruzz: "Llevé una medida roja de la Virgen del Pilar en la bolsa de la Velada del Año 2"

Viruzz vs Momo fue el minuto de oro de una noche de récords dirigida por el gran Ibai Llanos, el 'streamer' que ha hecho historia en Twitch y en el mundo. 'La Velada' del Año 2', que se celebró el pasado 25 de junio y se emitió desde las 17.30 hasta las 23,00 en 'twitch.tv/ibai', superó los tres millones de espectadores.

Víctor Mélida (Viruzz), de Zaragoza, se subió al cuadrilátero para pelear contra Momo (un 'streamer' argentino). Ninguno de los púgiles se dedica profesionalmente a ello, la mayoría son creadores de contenido en redes sociales que han estado entrenando duro durante cuatro meses para lucirse en una velada de boxeo con unas cuantas actuaciones musicales en directo. Hemos hablado con el campeón de la velada y nos ha contado muchas más cosas de las que se vieron esa noche.

¿Se imaginaba la repercusión que ha tenido su combate?

Ha sido una locura, después de la euforia del sábado estoy asimilando todo. me ha escrito gente que no hablaba con ellos desde el colegio.

También participó en la primera edición, el año pasado, ¿lo ha vivido de manera muy diferente?

Hay que admitir que la primera tuvo una muy buena repercusión, pero esta segunda ha marcado un listón muy alto. Se lo dije a Ibai, "gracias por contar conmigo".

Cuando terminó la Velada Ibai se despidió al grito de "hemos hecho historia", ¿realmente ha sido así?

Lo que ha hecho Ibai, no solamente en Twitch, es una locura. Está muy por encima, está a otro nivel. Son producciones masivas. El despliegue de medios que había la noche de la velada en Badalona, yo lo vi, y pensé: no me creo que esto se vaya a hacer en Twitch. No me creo que esto lo vaya a hacer un 'streamer'.

¿Volvería a subirse el cuadrilátero en otra posible edición de la velada?

Sí, me encantaría participar, porque me gusta competir y hacer boxeo. Creo que estaría muy bien una Velada 3 con Jagger y con Viruzz, pero también soy consciente de que esta experiencia la tiene que más gente.

Entonces, ¿no va a dejar el boxeo?

No. Ya lo dije, yo estoy haciendo boxeo para una velada. Yo hago deporte porque me mantiene vivo.

Como buen zaragozano, ¿llevó algún amuleto de la tierra para obtener fuerzas en la pelea contra Momo?

Llevé conmigo la medida de la Virgen del Pilar de color rojo. Me la regaló mi hermano el día de antes de la Velada. Me la compró roja porque la combinación del calzón y de las zapatillas era así. Este año la llevaba en la bolsa de deporte y el año pasado me até dos, una en cada zapatilla.

Posiblemente regaló el momento más emotivo de la tarde con la dedicatoria de su victoria a su abuela.

Era lo que quería trasmitir si ganaba: la dedicatoria a mi abuela. El día que me dijeron que iba a volver a pelear en 'La Velada', falleció. Esta victoria era de parte de su nieto, ella estuvo conmigo toda mi infancia.