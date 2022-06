Daniel Osanz vuelve al podio en el Campeonato de España de subida vertical

“Verme de nuevo en un podio es algo que me da mucha confianza”. No consiguió el oro como hace un año en la que era la primera edición del Nacional, pero sí una plata que le sabe “muy bien”. Daniel Osanz finalizó este domingo en segunda posición en el Campeonato de España de subida vertical celebrado en Serchs (Barcelona) dentro de una carrera en la que apretó al hasta el final al que se acabaría adjudicando el título hasta el punto de que los dos batieron el récord del que era el récord del trazado sobradamente.

“Esta temporada me he centrado en la modalidad de maratón, llevaba mucho trabajo detrás que hasta ahora no había podido salir a relucir con un podio”, explica el jaqués que dentro de dos días cumplirá 24 años y que en el Nacional de esa distancia, disputado la semana pasada fue quinto. “No es lo mismo una carrera de unos cuarenta minutos que otra de casi cuatro horas, he notado que me faltaba la fuerza para hacer el cambio de ritmo que sí tenía cuando estaba centrado en el vertical”, expuso.

Las carreras de subida vertical consisten en salvar desniveles positivos de alrededor de mil metros. En Cercs, el recorrido era de 4,6 kilómetros y 1.050 metros de desnivel. Osanz marcó un tiempo de 39:49 mientras que el ganador, el catalán Miquel Corbera, se quedó en 38:51. Tercero fue el andaluz Manuel Jiménez (41:38). Los tres se destacaron pronto del resto. Osanz que marchaba tercero, logró superar a Jiménez para ir a por el líder, que supo gestionar su ventaja.

El resultado le da a Osanz plaza para el Europeo que se disputará en La Palma. Sin embargo, su presencia no es del todo segura dado que en esas fechas estará preparando con su equipo la Sierre-Zinal, su gran objetivo de la temporada, una trail en tierras suizas conocida como ‘La carrera de los cinco 4.000’ por los picos que atraviesa y en la que quiere estar cerca de Kilian Jornet, ganador en nueve ocasiones, las cinco últimas de forma consecutiva.

Tanto la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) como la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) ponen en liza títulos nacionales de carreras por montaña y acuden con sus equipos a europeos y mundiales diferenciados; en el caso del atletismo la modalidad se llama trail running. Osanz compagina ambos calendarios -su éxito de este domingo correspondía al de la RFEA- y de hecho, aunque es el vigente subcampeón mundial absoluto de kilómetro vertical por la FEDME, este año no podrá participar en ese Campeonato del Mundo. “La clasificación me cogió muy pronto, solo había una plaza y no lo logré”, lamenta.