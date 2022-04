El Alcampo-Scorpio71, a por el Nacional de clubes

Con la misma ilusión y la misma humildad que los últimos años, pero también con la misma ambición. Así llega el Alcampo-Scorpio71 al Campeonato de España de clubes de División de Honor, cuya primera jornada se celebra el próximo sábado. La escuadra masculina viajará hasta Barcelona para medirse al FC Barcelona, Grupompleo Pamplona Atlético y Agrupació Atletica Catalunya, mientras que el conjunto femenino hará de anfitrión en Zaragoza, en las pistas del estadio Corona de Aragón, donde se verá las caras con el Playas de Castellón, Agrupació Atletica Catalunya y Universidad de León Sprint Atletismo.

La de este año será la undécima ocasión que el club zaragozano, que en 2021 celebró medio siglo de vida, compite con sus dos equipos en la máxima categoría del atletismo nacional. Además, este curso será también el único representante de la Comunidad en la élite. “Nuestra ilusión es alcanzar la final y clasificarnos entre los ocho mejores clubes de España”, ha asegurado esta mañana Rafael Guerras, presidente de la entidad, durante la presentación de la prueba.

Junto a él, el presidente de la Federación Aragonesa de Atletismo, Alberto Pallarés, ha remarcado el carácter familiar de un club, el Alcampo Scorpio71, donde creció como deportista. “Me formé en este club y aquí están mis mejores amigos. Me gustaría que las gradas estuvieran llenas y que todos disfrutáramos de la competición”, ha afirmado el dirigente, que también ha puesto de manifiesto la “ambición” de un deporte, el atletismo aragonés, para el que ha demandado “más medios”.

También han estado presentes dos de las grandes esperanzas del conjunto aragonés: Eduardo Menacho, que competirá en los 3.000 metros, y la lanzadora de martillo y disco Vanesa Gil, que también realiza las funciones de directora técnica del equipo femenino junto a Laura Ginés.

“El año pasado no pude estar en la primera jornada. He entrenado muy duro y arranco la liga con muchas ganas e ilusión, pero lo más importante es el trabajo de todo el equipo: presidente, atletas, patrocinadores…”, ha valorado Menacho, vigente campeón de Europa sub 23 de 10.000 metros.

Por su parte, Vanesa Gil ha asegurado que la actual es la temporada que mejor se encuentra. “Todos intentaremos aportar nuestra mejor versión para conseguir el máximo de puntos posible y llegar a la gran final de La Nucia”, ha sentenciado la máster.

Además de Menacho y Gil, otros nombres propios del Alcampo-Scorpio71 son el pertiguista Gonzalo Santamaría, los lanzadores Juan Díaz, Javier Rodríguez y Ángel Poveda, o el saltador de altura Saúl Villalba. En categoría femenina, destaca la presencia de las velocistas Ruth Peña y Sonia Molina, además de la lanzadora Natalia Sánchez.