El Villarreal, a la conquista de Anfield

Han pasado 16 años, aunque la ilusión es la misma. El destino, unas islas británicas nada amigables para un Villarreal que afronta este miércoles, de nuevo, una de las eliminatorias más importantes de su historia. Tras el enorme batacazo que supuso entonces la dura derrota frente al Arsenal, será el Liverpool un nuevo hueso que roer para el submarino en las semifinales de la Liga de Campeones. «Este es un equipo con más experiencia, mejorado en todo respecto a aquel Villarreal». Lo tiene claro un emocionado Fernando Roig que, como toda la localidad castellonense, quiere seguir disfrutando con la máxima competición continental.

Sin apenas haber asimilado la enorme gesta que supuso la eliminación de un coloso europeo como el Bayern y con la convicción de haber «crecido mucho» a base de trabajo y confianza, el Villarreal visita Anfield con la ilusión y las ganas de competir ante un gran equipo. «El rival que a día de hoy más en forma está», asegura Parejo, quien espera vivir «el mejor ambiente de todos en un campo histórico».

Será Gerard Moreno la ausencia más notable. El punta arrastra molestias musculares y es una baja sensible en un equipo que espera poder recuperarlo para el vital choque de vuelta en La Cerámica. Sin su presencia será aún más complejo repetir la tarea ante uno de los equipos de moda de los últimos años. «Tiene una versión actualizada y mejorada», apunta Emery. Cauto, como de costumbre, analizó al Liverpool en la rueda de prensa previa a la importante cita: «Es un equipo que encuentra ciertas excelencias en algunos futbolistas, corre muy bien a los espacios, con una intensidad alta para recuperar la pelota».

Es Klopp, para el técnico vasco, el principal valedor en «el mejor momento del Liverpool, hecho a semejanza de su entrenador». Sabedores de las dificultades que entraña enfrentarse a ellos, volvió a ensalzar Emery la ilusión de los suyos, reconociendo estar donde se merecen y alzando las capacidades del Villarreal para «competir con un principal favorito».

Lejos de las palabras de Nagelsmann, técnico del Bayern, en unos cuartos de final que parecían sentenciados antes del partido de ida, y sabedor de la enjundia de la cita, no duda el de Stuttgart en deshacerse en elogios cuando se le pregunta por su homólogo en el banquillo amarillo. «Ya tenía mucho respeto por Emery y por el Villarreal, pero ahora los he podido ver apropiadamente y.es impresionante». Tampoco con un Villarreal que «quizá tuvo algo de ventaja» contra Juventus y el propio Bayern «porque lo infravaloraron». Pero, asegura «eso no nos pasará a nosotros». Será un «partido especial, enorme. Hay que disfrutarlo». Tuvo Klopp, incluso, un recuerdo para la final de Liga Europa que los suyos perdieron frente al Sevilla de Emery en 2016. «Recuerdo que aquella noche dije que volveríamos más fuertes, y creo que lo hemos hecho».

Con una timidísima mirada hacia Saint-Dennis, el escenario de la final de la Liga de Campeones, afrontan los de Emery unas semifinales con las que, una vez más, soñar a lo grande en Europa. Conscientes de las dificultades que afrontarán ante el Liverpool, que vuelve a ser el gran gigante a batir, pero también seguros de sus opciones de continuar avanzando más allá de la penúltima ronda del gran torneo continental. Un premio merecido que en el conjunto amarillo no quieren desaprovechar.

