El sueño del CD Ebro

No era el objetivo prioritario de la temporada, tampoco nadie exigirá explicaciones si finalmente no se consigue, pero el CD Ebro quiere jugar el ‘play off’ de ascenso a 1ª RFEF. La tarea no es ni mucho menos sencilla, pero la realidad dice que el equipo de La Almozara está en disposición de pelear por ella. A tres jornadas para el final de la fase regular, el conjunto de Raúl Jardiel es séptimo con 45 puntos, a solo dos de la zona de promoción.

La constante igualdad que ha reinado toda la temporada en el grupo 3 de 2ª RFEF ha permitido al Ebro encarar la recta final de curso con este ilusionante reto. Actualmente el Ibiza Islas Pitiusas ocupa esa codiciada quinta plaza con 47 puntos. Mismos guarismos que el Formentera, que es sexto. A la caza de ambos, emergen el CD Ebro con 45 y el Lleida con 43, aunque el cuadro catalán cuenta con un partido menos.

El desenlace de las tres últimas jornadas, que se disputarán en los próximos 15 días, dictaminará hasta dónde es capaz de prolongar el equipo de Jardiel su sobresaliente campaña. Dos equipos sumidos en plena lucha por evitar el descenso, Brea y Prat, visitarán el campo de La Almozara, mientras que el último desplazamiento de los arlequinados será a Soria para medirse al actual líder, el Numancia.

No se antoja fácil, por lo tanto, el sueño del ‘play off’. Sin embargo, en el vestuario zaragozano la ilusión se mantiene intacta. “Estamos a dos puntos y nos hemos ganado ese derecho a soñar, siendo conscientes de que la dificultad es muy grande y que no nos basta con seguir este camino. Tenemos que mejorarlo, pero creo que tenemos un reto muy bonito por delante que afrontamos con máxima humildad”, afirma el técnico, Raúl Jardiel.

El Teruel se aferra al 'play off'

Con cinco puntos de ventaja sobre los zaragozanos y metidos de lleno en la pelea por subir a la tercera categoría del fútbol español, el CD Teruel se aferra con fuerza a la zona de ‘play off’. El conjunto de Víctor Bravo es cuarto con 50 puntos, a seis del Numancia -líder y próximo rival-, y con solo tres de ventaja sobre el sexto. La plantilla mudéjar aspira a rematar un formidable curso en el que llegó a liderar el grupo durante varias semanas.