Ponerse en forma con solo 7 minutos de ejercicio al día es posible, según un estudio

La falta de tiempo y motivación son dos de los grandes retos a superar cuando se quiere empezar a hacer deporte. Es cierto que no a todo el mundo le gusta pasar más de una hora diaria en una sala de musculación y a veces las horas de las clases dirigidas no encajan con los horarios de trabajo u otras responsabilidades cotidianas. Por otro lado, parece que entrenar en casa es poco productivo y no ayuda a conseguir los objetivos deseados, así que se acaba entrando en un círculo vicioso.

Pero ni hace falta pasarse la mañana entera entre pesas ni es cierto que los entrenamientos en casa no sean eficaces. El especialista en fitness Chris Jordan ha publicado un artículo en la revista American College of Sports Medicines Health & Fitness junto con Brett Kikka en el que demuestran que con solo siete minutos de ejercicio diario en casa se pueden conseguir grandes resultados.

Esta rutina se puede realizar en la comodidad de casa y solo sirve una silla para ejecutarla. Está compuesta por un total de 12 ejercicios distintos que habrá que realizar en turnos de 30 segundos cada uno, descansando 10 segundos entre un tipo de ejercicio y otro. Hay que seguir el orden de manera rigurosa ya que alterna los diferentes músculos y la implicación del sistema cardiovascular. Estos son:

Jumping jacks. Sentadillas apoyado a la pared. Habrá que mantener la posición de sentadilla, con la espalda en la pared, durante los 30 segundos. Flexiones en el suelo. Abdominales (tipo crunch). Subir y bajar a una silla. Sentadillas sin pared, dinámicas. Se puede usar carga. Tríceps o 'dips' apoyando brazos en una silla. Plancha, durante los 30 segundos. Elevaciones alternas de rodillas. Zancadas, alternas. Flexiones con rotaciones. Plancha lateral, cambiando de lado.

