Jonatan García, de vuelta al Himalaya un año después del amargo paso por el Dhaulagiri

Regresó desilusionado con casi todo lo vivido, pero como reconoce "al final la montaña te reclama" y por ello un año después se encamina de nuevo al Himalaya. Jonatan García ultima los preparativos para afrontar un nuevo reto. El montañero vasco afincado en Benasque llegará el próximo miércoles a Katmandú, la capital de Nepal, donde se reunirá con el que va a ser su compañero durante mes y medio, el ecuatoriano Esteban ‘Topo’ Mena. Desde allí partirán hacia el Gangapurna, un pico de 7.455 metros próximo al Annapurna del que casi no hay referencias.

"La relación con Topo y Carla Pérez fue lo bueno que me lleve del Dhaulagiri, una expedición en la que fallaron demasiadas cosas", explica sobre su último viaje a Nepal. En él su meta era subir el que hubiese sido su tercer ‘ochomil’ tras el Manaslu y el Annapurna. Sin embargo la climatología fue adversa, la covid irrumpió en el campamento base, el ambiente se enrareció, el país quedó confinado y finalmente tuvo que regresar a España junto a otros sesenta montañeros en un vuelo fletado por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

"Durante este tiempo hemos mantenido el contacto, queríamos hacer algo juntos, hablamos de ir en noviembre a los Alpes, en enero, a la Patagonia, pero iban pasando los días y no encontrábamos el proyecto hasta que dimos con uno que nos ha motivado mucho", explica. "La zona nos gusta y queríamos algo más solitario, sin aglomeración. No nos importaban los metros de altura, había varias opciones, miramos el mapa y elegimos. No vamos a explorar nada, está ya todo explorado, vamos a explorarnos a nosotros mismos", fija como meta.

Irán sin ningún tipo de apoyo y tampoco tendrán conexión a Internet o teléfono vía satélite. "Todo lo que llevemos estará en el campamento base, pero de lo que no llevemos no habrá", describe el espíritu un proyecto en el que la autosuficiencia es parte fundamental y para el que tampoco han tenido grandes ayudas. "Cuento con Gailur, una empresa vasca de construcciones de madera y gracias a Topo también con la marca de ropa Eddie Bauer", comenta. Aún no saben por donde realizarán la ascensión. "Nos gusta esa incertidumbre, los valoraremos allí", expone.

Los precedentes en el Gangapurna son escasos. "La cara norte tiene unas opciones muy buenas, es una pared enorme sin vías, hubo un par de expediciones yugoslavas que la iniciaron, pero enseguida cambiaron a la arista este. En la vertiente sur tres canadienses abrieron una vía muy directa en 1981 y en 2016 unos coreanos que la querían repetir acabaron optando por otra línea", desgrana la información que han recibido desde Katmandú.

La época del año en la que lo van a intentar tampoco es habitual. "Apostamos por un momento a caballo entre el invierno y la primavera en el que creemos que en las cotas altas nos podemos encontrar con un tiempo óptimo. En primavera las temperaturas no son altas, llueve mucho y hay viento, y en invierno hace mucho frío, los días son cortos y cualquier cosa cuesta mucho más trabajo. Ahora, tendremos más horas de sol y no pasaremos tanto frío por lo que escalaremos más fluidos", prevé.

Para prepararse, ha entrenado en el valle de Benasque "con poca alimentación e hidratación e intentando estar en las cumbres más altas el mayor tiempo posible para realizar la aclimatación al menos a 3.000 metros".

En el proyecto también se quería incluir a Carla Pérez, pero finalmente no se pudo sumar. Topo Mena es un experimentado guía de montaña que conoce bien el Himalaya y el Karakórum y que ha hollado varias cumbres de ocho mil metros.

Antes de volver a Nepal, la última gran hazaña que protagonizó García, que ha subido 155 veces el Aneto, fue a finales de agosto en el Pirineo. En 34 horas enlazó 51 cumbres de tres mil metros. Ahora, le espera el Gangapurna.