Sebastián Álvaro: "En el Pirineo también se puede vivir la aventura"

Sebastián Álvaro (Madrid, 1950) es un enamorado del Pirineo, a donde se escapa en cuanto tiene ocasión para escalar en los Mallos de Riglos o perderse en Ordesa. Director del mítico programa de televisión ‘Al filo de lo imposible’, desde 1981 ha ideado y dirigido más de 200 expediciones. Muy apegado a Aragón, ha ejercido de padrino del nuevo Pirineos Mountain Film Festival, certamen cinematográfico centrado en la montaña y la aventura en cuyo marco presentó este viernes su última expedición a la Antártida y su libro ‘Everest 1924, el enigma de Irvine y Mallory’.

¿Cómo empezó su relación con el Pirineo y con Aragón?

Durante buena parte de mi vida ha sido mi segunda casa. Tengo un apartamento en Jaca desde hace 25 años, primero era para esquiar, pero como cada vez la nieve es más escasa ahora vengo más a caminar y escalar. En Ordesa ya estuve con 14 años y a los 18, antes de ir a los Alpes, primero me formé aquí en montañas de 3.000 metros. Un poquito más tarde comencé a venir a Riglos, un lugar en el que por entonces se pasaba miedo, porque era una escalada muy comprometida y poco asegurada. Es uno de los lugares más bonitos que conozco, uno de esos grandes monumentos a la naturaleza que tenemos en Aragón y que mucha gente en España no conoce. Yo acostumbro a ir y se lo he recomendado a amigos de Italia, Francia y Estados Unidos.

Además de Riglos, ¿tiene algún otro lugar predilecto?

Si tuviera que señalar una montaña que me sigue emocionando, diría que Monte Perdido, fue una de las primeras que escalé y eso no puedo olvidarlo. El Parque Nacional de Ordesa es una joya.

¿Alguien que ha recorrido el mundo como usted en busca de la aventura, puede seguir encontrándola aquí?

La aventura tiene grados y también se puede vivir en el Pirineo. La definición que da el diccionario es empresa de resultado incierto o que entraña peligro. Solo en Riglos, donde he estado estos días, se puede hacer el Camino del Cielo o ir a escalar La Visera.

¿Qué le transmite el Pirineo?

Emoción, hay que guardarlo, conservarlo y disfrutarlo. Solo lo que se conoce se ama, solo lo que se ama se conserva. En Aragón la naturaleza todavía es suficientemente buena. Hay verdaderos lugares que evocan la paz y el silencio.

¿También ha tenido ese sentimiento en la Antártida?

Disfruto escalando Monte Perdido y también he disfrutado en el que es el último santuario de la gran naturaleza. Te pide su preservación, es el concepto de paisaje que como sociedad nos hace más civilizados y que hay que observar como aporte espiritual y no solo como fuente de recursos. Cuando vengo al Pirineo pienso igual. Está más humanizado, pero lo que me rodea me transmite lo mismo.

¿Cómo es el continente más austral?

Nos hemos encontrado lugares soberbios. Lo define el hielo, son 14 millones de kilómetros cuadrados, 28 veces España, aplastados por una capa de hielo que llega a más de 4.500 metros de espesor. Es el último continente por explorar porque buena parte de él aún se desconoce y juega un papel fundamental en el clima del planeta. Se ha convertido en un símbolo de lo que debería ser, un parque internacional que todos deberíamos conservar. Allí se están desarrollando las investigaciones sobre el cambio climático.

En la Antártida estuvo en enero dentro del proyecto ‘En las últimas fronteras del planeta’ relacionado con el 500 aniversario de la primera vuelta al mundo de Magallanes-Elcano y su último libro, también versa sobre pioneros, en esta caso en el Everest.

Me ha llevado veinte años de documentación y dos de escritura, que han sido los de la pandemia. El de Irvine y Mallory es un tema que he perseguido desde que tuve conciencia de montañero y por el que mi interés aún creció más a raíz de que en 2000 con ‘Al filo de lo imposible’ fuimos al Everest ataviados con ropa de la época a reproducir la historia de esos dos británicos que el 8 de junio de 1924 desaparecieron y que no sabemos si pudieron haber sido los primeros en pisar el techo del mundo. El libro no solo es sobre ellos, trata de una época de la aventura y la historia entre finales del siglo XIX y principios del XX que marcó la era moderna. Somos herederos de esos pioneros que fueron al Himalaya o a la conquista de los polos.

¿Queda algo de aquel romanticismo?

Queda como una idea de ver la naturaleza y persiste en el corazón de muchos alpinistas que quieren enfrentarse a la montaña de una manera limpia, con el ‘fair play’ que defendían los británicos en todos los deportes.

¿Qué pensarían Irvine y Mallory de la famosa foto en la que se ve una larga fila para hacer cumbre en el Everest?

Les parecería algo horroroso y harían lo mismo que yo, que es no volver a esa montaña. Se ha convertido en la feria de las vanidades y en un punto de corrupción. La codicia del ser humano es capaz de tergiversar todo aquello que amamos.

Después de toda una vida en ella, ¿qué es para usted la montaña?

Es deporte, pero también es mucho más, es cultura. Un festival como el de Huesca es cultura de montaña y de aventura. Hay que fomentar el conocimiento de las cosas. Transmitir las ideas de aventura y de romanticismo, el conservacionismo. Lo que tenemos es demasiado bueno y en ello nos va no solo el planeta, sino la existencia del ser humano. Toda mi vida he querido compartir ese sentimiento y la emoción que he tenido recorriendo el mundo, escalando montañas o volando.

Se le define como alpinista, aventurero, periodista, escritor..

Somos la suma de todo, de lo que amamos, de las personas que conocemos, de las que queremos y de todas las que nos quieren. A lo más que podemos aspirar cuando ya no estemos es a que nos recuerden por haber sido personas.