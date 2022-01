El deporte aragonés se rinde ante Nadal: "Tenemos la suerte de haber nacido en su época"

España ha desayunado con Nadal, ha comido con Nadal y llorado con Nadal. Todo un país ha estado detrás de la mayor gesta del balear. Su victoria ante Medvedev en Australia es un canto a la vida. No hay calificativos para definir tal bestialidad. Con una lesión crónica en el pie que hubiese retirado a cualquiera, ha resurgido para convertirse en el mejor tenista de todos los tiempos. Lo dicen las estadísticas -los 21 títulos de Grand Slam- y también sus compañeros; los deportistas que se descubren ante su capacidad de superación.

“Lo que parecía imposible, lo ha conseguido. Ha hecho historia”, explicaba Conchita Martínez justo al acabar la emocionante batalla entre Medvedev y Nadal. “Es un luchador nato. Nunca dejó de creer en sí mismo durante todo el partido. Nunca dejó de pelear una bola y, cuando su rival bajo un poquito el nivel, ahí estaba él para desplegar su mejor juego y ganar. Solo cabe felicitarle una vez más”, añadía la extenista aragonesa, que llegó a coincidir con el manacorí en el circuito.

De hecho, cuando Conchita anunció su retirada, en abril de 2006, Nadal ya había conseguido su primer Roland Garros. La leyenda no había más que comenzar. Ahora luce una veintena de ‘grandes’ más. Ninguno tan sufrido como este Abierto de Australia en el que otra tenista aragonesa, Irene Burillo, debutó en la ronda previa y, tras caer eliminada contra Fourlis, tuvo oportunidad de seguir los primeros encuentros de Nadal en directo en la Rod Laver Arena.

“In situ, impresiona todavía más cómo es capaz de darlo todo en cada punto. Es el mejor de la historia. Mi gran referente”, señalaba ayer Burillo, antes de valorar lo ocurrido en la final. “Demostró más que nunca su capacidad de resistencia; sacó su mejor versión para ganar el partido. Este trofeo es algo impresionante para el tenis español. Tenemos mucha suerte de haber coincido con él en esta época para ver cómo se deja el alma en la pista”, añadía la tenista caspolina, impactada por la forma en que el manacorí sigue afrontando los partidos.

“Lo que más me llama la atención de él es la forma en que se emociona con cada victoria. La vive como si fuese la primera. Con 35 años sigue manteniendo la ambición de los 18. Lo de este deportista es increíble”, finalizaba Burillo, coincidiendo con las palabras de otra referente del deporte aragonés, Mapi Sánchez Alayeto, voz acreditada en el mundo de la raqueta (de la pala, mejor dicho).

“Hacía tiempo que no me ponía tan nerviosa con un partido”, reconocía Mapi, que considera a Nadal un “espejo” en el que mirarse para aprender. “Siempre es capaz de levantarse a pesar de las adversidades que le puedan surgir. Siempre demuestra que no hay que bajar los brazos. Se me ponen los pelos de punta”, completaba la gemela atómica, también modélica en lo que a capacidad de superación se refiere.

La esclerosis no ha apartado a Mapi Sánchez Alayeto de las pistas, como tampoco la citada dolencia crónica de Nadal en el pie ha podido con él. Rafa siempre vuelve. Por eso sus éxitos trascienden lo deportivo. Por eso es capaz de poner a todos de acuerdo. Por eso es un referente social.

“No hay obstáculos para quien no tiene límites. El mejor tenis del mundo lo representas tú”, escribió la Casa Real en las redes sociales. “Eres el más grande”, resumió Pedro Sánchez. “Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, un español tan claro, tan rico de aventura”, dijo, parafraseando a García Lorca, Javier Lambán. El mundo entero se rindió ante su proeza, ante su lección de resiliencia. Si alguna vez dejan de creer, pónganse repetido el partido de este domingo…