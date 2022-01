Irene Burillo: "Las órdenes del Gobierno australiano son claras: si no estás vacunado no puedes entrar"

Novak Djokovic y su polémico aterrizaje en Melbourne están mediatizando los días previos al inicio del Open de Australia, el primer Grand Slam del circuito de tenis. El serbio, número uno del mundo, tiene que esperar hasta pasado mañana para saber si puede defender o no su título, una vez que las autoridades decidan de forma definitiva si le autorizan la entrada en el país. Y precisamente pasado mañana lunes, una aragonesa, Irene Burillo, debutará en la fase previa del torneo autraliano. Será su tercera participación en un Grand Slam tras jugar las previas de Wimbledon y del US Open.

"Llegué al país el día 27 y tengo muchas ganas de disputar mi primer Open de Australia. Estos días he disputado un torneo de preparación en Adelaida para coger ritmo y me encontré muy bien. Eran pistas muy parecidas y se juega con las mismas bolas. El nivel es muy alto. En el Open de Australia quiero luchar al máximo con el sueño de intentar pasar la previa", relata la aragonesa, de 24 años, desde la otra punta del mundo. Su debut, el lunes, será seguro "ante una cabeza de serie" todavía por determinar, lo que eleva la exigencia y las dificultades de la fase previa, en la que debería superar tres rondas para colarse en el cuadro final. Irene Burillo, tenista del Stadium Casablanca, comparte experiencia en Australia con Despina Papamichail, una jugadora griega que también entrena y juega en el club zaragozano desde hace ocho años.

Desde Melbourne, ambas están viviendo con expectación y detalle el caso Djokovic. Su opinión, conocedoras de primera mano de la situación del país y de las restricciones derivadas de la pandemia, es firme. "El asunto del covid es muy estricto en Australia. Llevan muchos meses en los que no se podía entrar desde otros países. Con ‘lockdown’. Y ahora las órdenes del Gobierno son claras: si no estás vacunado no puedes entrar en el país. Las reglas son así y son iguales para todos", asegura con rotundidad la jugadora aragonesa, en un discurso compartido por muchos tenistas de la élite, incluido Rafa Nadal.

Ella, como el resto de los invitados al torneo, recibieron hace semanas "varios comunicados" en los que explicaban las condiciones de entrada en Australia para disputar el torneo. "El que no estaba vacunado, ha tenido margen más que suficiente para hacerlo", subraya con conocimiento de causa.

Burillo, además, pone sobre la mesa otra cuestión que ha pasado desapercibida en las últimas horas: las quejas de los tenistas rusos a los que se les impidió participar en el torneo al estar inmunizados con la vacuna Sputnik. "Muchos jugadores rusos estaban vacunados con Sputnik y no han podido volar a Australia al ser una vacuna no validada y homologada por el gobierno. Todos esos jugadores se quejaron de que hicieran la excepción con Djokovic y ahora es parte también del problema. El gobierno australiano es claro y sigue con las mismas reglas que antes. Veremos qué sucede finalmente el lunes", afirma la aragonesa, vacunada y con ganas de dar la sorpresa en la previa de Australia.