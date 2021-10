Nerea Langa, a toda velocidad a su primer Mundial absoluto en Colombia

La vida de Nerea Langa discurre a toda velocidad, la que imprimen los patines de cuatro ruedas con los que devora kilómetros por todo el planeta. La zaragozana se desliza con ambición en un año que ha recuperado la normalidad una disciplina, el patinaje, que encumbró a la leyenda Sheila Herrero, y de la que es digna sucesora.

La joven, de 20 años, de primoroso palmarés, pone el broche al curso 2021 con una cita de relumbrón: el Campeonato del Mundo que se celebra en Colombia y que va a suponer su estreno con la selección como patinadora en la categoría absoluta. "Soy la única chica sénior del equipo y el objetivo es claro: disfrutar del evento y hacerlo lo mejor posible. ¿Medallas? Siempre doy lo máximo", afirma.

Nerea pone rumbo a la ciudad colombiana de Ibagué este viernes 29 con el combinado nacional. El certamen se celebra del 6 al 13 de noviembre, y el equipo que dirige el seleccionador Garikoitz Lerga va a realizar una pequeña concentración para aclimatarse al entorno -la población se eleva a los 1.285 metros- y entrenarse en la pista y el circuito mundialista hasta el día 5. La Federación Española de Patinaje se ha visto obligada a reducir el número de participantes españoles debido a la crisis médica originada por el coronavirus y el plantel se completa con Ioseba Fernández y Patxi Peula -en la división absoluta- y los júniors Ruth Arza y Luisa González.

"Soy la única chica sénior del equipo y el objetivo es claro: disfrutar del evento y hacerlo lo mejor posible. ¿Medallas? Siempre doy lo máximo"

Para Nerea Langa, Colombia supone su puesta de largo como atleta de primer rango en la máxima competición del calendario internacional, donde perseguirá, además, el pasaporte para los World Games 2022, las olimpiadas para los deportes no olímpicos que se disputan cada cuatro años. "El Mundial tiene un sentido especial en mi carrera. Supone dar un paso más en un deporte que me apasiona. Siempre digo que si se lucha con ganas y paciencia, se pueden conseguir los deseos. El mío es llegar a ser campeona del mundo. No sé si podrá ser en Ibagué, pero sé que voy a pelear todas las pruebas", destaca la patinadora de Miralbueno. El programa de Nerea presenta cinco pruebas: en pista, 200 metros contrarreloj, 500 m, 1.000 m; además de los 100 m y vuelta en la modalidad de circuito.

El patinaje de velocidad requiere de una amplia variedad de destrezas: fuerza, equilibrio, técnica, coordinación… cualidades que empezó a demostrar desde pequeña, con seis años, en el colegio Hispanidad, donde cursaba los estudios. Julio Gil, su primer entrenador, descubrió las aptitudes deportivas de una patinadora de rubia melena que rodaba con hambre de competición. La misma "constancia y decisión" que demuestra a su mentor y padre, Ángel Langa, quien ha pulido este diamante que se codea con la élite internacional.

* Cinco pruebas en el Mundial El programa de Nerea Langa en la cita mundialista de Colombia presenta cinco pruebas: en pista, 200 metros contrarreloj, 500 m, 1.000 m; además de los 100 m y vuelta en la modalidad de circuito.

En 2011 disputó su primer Campeonato de España y estrenó su currículum: tenía 10 años, la edad mínima permitida para debutar en una cita oficial. Una década después, luce con orgullo 35 títulos nacionales (con 11 platas y 8 bronces), además de premios en Copas de Europa de clubes (cuatro oros, dos platas y tres bronces) y los galardones de más peso: cuatro oros, tres platas y ocho bronces en Europeos; y dos oros y tres platas en el último Mundial celebrado en Barcelona en 2019, siendo la patinadora más destacada en aquella cita como júnior. Sin olvidar la medalla de chocolate (cuarto puesto) en las Olimpiadas de la Juventud de Buenos Aires 2018. Un fantástico bagaje internacional desde que en 2016 debutó con la selección española.

"Siempre digo que si se lucha con ganas y paciencia, se pueden conseguir los deseos"

"Todo es fruto del trabajo, del entrenamiento diario, de estar rodeada de la gente que te quiere, la familia, amigos y compañeros. La etapa de formación da paso a una categoría superior a la que tendré que irme adaptando. Sé que van a ser años duros, pero espero que en un futuro no muy lejano consiga los objetivos que me he marcado", valora Nerea, quien tuvo su primera toma de contacto como patinadora absoluta en el Campeonato de España celebrado en Pamplona en junio, donde atrapó una plata en los 100 metros sprint y un bronce en 10.000 metros eliminación.

Fue el paso previo a su primer Europeo élite en Canelas (Portugal), el pasado julio, donde firmó dos meritorios sextos puestos en las pruebas de 200 m contrarreloj y 500m. "En el Nacional no pude participar en todas las pruebas que hubiera querido ya que arrastraba una lesión en la rodilla izquierda, que ya está solucionada. En la cita continental no disfruté a tope, así que traté de asimilar el cambio de ciclo, ver qué suponía estar tan arriba. A veces da un poco de vértigo, pero hay que ir madurando", reconoce Nerea.

* Excelso palmarés Nerea Langa luce con orgullo 35 títulos nacionales (además de 11 platas y 8 bronces), además de premiso en Copas de Europas de clubes (cuatro oros, dos platas y tres bronces) y los galardones de más peso: cuatro oros, tres platas y ocho bronces en Europeos; y dos oros y tres platas en el último Mundial celebrado en Barcelona en 2019, siendo la patinadora más destacada en aquella cita como júnior. Sin olvidar la medalla de chocolate (cuarto puesto) en la Olimpiada de la Juventud de Buenos Aires 2018.

Una deportista que se mantiene fiel al club de sus orígenes, el CP 2mil6 –"es una maravilla entrenar con tan buen ambiente de grupo"–, y que compagina - "por ahora bien"- el patinaje al más alto nivel con su formación académica en la Universidad San Jorge, donde estudia tercer curso de Arquitectura y segundo de Diseño. "Tengo que agradecer a la universidad y a los profesores que me permitan seguir las materias con las clases ‘online’ y a mis compañeros que también me ayudan", resalta.

"Se necesitaría más respaldo: no solo de entidades y patrocinadores, sino de la sociedad en general"

Una patinadora que también reclama "un poco más de cariño" para esta disciplina: "Se necesitaría más respaldo: no solo de entidades y patrocinadores, sino de la sociedad en general". Sus éxitos sí que han traspasado fronteras: un equipo de Taiwan, Takino, le aporta todo el material técnico (patines, planchas, ruedas y botas), que suponen un coste importante en su presupuesto. "Fue después del Europeo de Barcelona de hace dos años (donde conquistó seis metales: dos oros, dos platas y dos bronces), cuando se pusieron en contacto conmigo y me integraron en el equipo internacional. Es un orgullo que piensen en mí", concluye Nerea Langa.