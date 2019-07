Nerea Langa reina en el Mundial

"¡Cinco medallas! No me imaginaba que iba a llegar tan alto y tan lejos. Estoy muy contenta porque han sido unos Juegos Mundiales maravillosos. Ha sido increíble todo lo que me ha pasado y lo que he conseguido esta semana". Nerea Langa aún no se lo cree. La zaragozana se ha convertido en la reina de la velocidad en los World Roller Games, que durante diez días han tomado Barcelona. La internacional de 18 años, competidora en la categoría júnior, ha sido de los nombres propios de la selección española de velocidad en el evento, que este domingo echó el telón. Cinco medallas, cinco éxitos mayúsculos que le llevaron a convertirse en la protagonista de la ceremonia de clausura del campeonato, al portar la bandera en la ceremonia de despedida. "Ha sido un bonito regalo y reconocimiento para el último día y para disfrutarlo con los compañeros", valoraba la protagonista.

NOTICIAS RELACIONADAS Nerea Langa logra su segundo oro mundial en patinaje de velocidad

Nerea Langa llegaba al Mundial con un objetivo claro: conquistar una medalla para embellecer aún más su excelso palmarés, que empezó a dar forma en 2011, cuando disputó su primer Campeonato de España con premio. Entonces tenía 10 años, la edad permitida para debutar en una cita oficial. Ahora luce orgullosa 34 títulos nacionales (y más de medio centenar de trofeos de todos los colores) y un bagaje internacional desde que en 2016 debutara con el equipo nacional en el que figuraban cuatro Europeos (con dos otros, una plata y seis bronces), un Mundial en Holanda (dos quintos puestos) y unos Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, donde rozó el podio para ser, finalmente, cuarta. En su segundos World Roller Games, Nerea quería sacarse la espina de las Olimpiadas y auparse a ese podio con el que seguir haciendo historia en esta disciplina que encumbró a la leyenda Sheila Herrero, su ídolo.

Y en su estreno, el pasado domingo 7, se coronó como la mejor en los 200 metros crono júnior en circuito. Ya tenía su ansiado metal y el más preciado, el oro. Después se llevó dos platas, que bien pudieron ser dos oros, en los 1.000 metros sprint y en los 3.000 relevos femeninos. El miércoles pasado volvió a deslumbrar a todos los aficionados que se daban cita en la pista del Front Marítim para atrapar otro título mundial, en los 500 metros. Y la quinta presea, una plata, llegó el viernes, en la prueba Vuelta al Circuito. Este domingo afrontaba su sexta carrera, el maratón, diseñado por el centro de la capital, una prueba de fondo en la que concluyó 49ª con un tiempo de 1h11:30.652.

Destacado La patinadora Nerea Langa conquista el oro mundial

La sallentina Olatz Suárez, plata

Los Juegos Mundiales también han contado con la participación de la joven sallentina Olatz Suárez, que se colgó la medalla de plata en la especialidad de patinaje en línea. La deportista, de 14 años, se ganó el billete gracias a sus grandes resultados en tres pruebas de clasificación. La altoaragonesa, al no haber clubes en Aragón de su disciplina (patinaje alpino cuando es invernal), forma parte de uno de los clubes nacionales más potentes, el Leitariegos de León. En Barcelona, sus resultados no empezaron siendo demasiado buenos en las primeras pruebas (Combinada, Gigante y Slalom), pero el pasado jueves subió al podio con España en Slalom por equipos.