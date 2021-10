Jorge Azcón y Luis Felipe: "Sería precioso un Zaragoza-Huesca en Primera División"

El fútbol es un deporte que se practica entre dos equipos de once jugadores que tratan de introducir un balón en la portería del conjunto contrario impulsándolo con los pies, la cabeza o cualquier parte del cuerpo, excepto las manos y los brazos. Sí, de acuerdo, el fútbol es eso; pero no solo eso. También, pasión, identificación, socialización. Y negocio, vector económico, hasta con influencia en el PIB.

Y escaparate de las ciudades a las que representa. Este lunes juegan en el estadio de La Romareda los conjuntos que abanderan las dos primeras ciudades de Aragón, Zaragoza y Huesca. Los primeros ediles de las dos capitales, Jorge Azcón y Luis Felipe , también vivirán su particular derbi aragonés.

A iniciativa de HERALDO, los dos pisaron antes que los mismos jugadores el césped en el que esta noche se ventilarán tres puntos esenciales en los futuros inmediatos de los dos clubes en la Segunda División española. Y los dos ofrecieron una primera previsión del resultado del careo de esta noche. "Indudablemente, me apunto a un 1 en la quiniela. Quien necesita los tres puntos es el Zaragoza. Llevamos demasiados empates en este comienzo de temporada. Es el momento de ganar. Hay que romper la racha de empates. Hay que lograr una victoria que nos cambie la mentalidad en el equipo. Sentimos ganarle a nuestra ciudad vecina, pero nos toca", aseguró Azcón. Luis Felipe, por su parte, divisa otro resultado. "Pondría un 2 fijo. Necesitamos los tres puntos. Comenzamos la Liga en una muy buena sintonía deportiva y hay que recuperar ese pulso. Es necesario por la afición y por la ciudad de Huesca", argumentó Luis Felipe.

Los dos quieren ganar en el encuentro de hoy. En el campo, si uno gana, el otro pierde. Empates al margen, el fútbol es así, no permite otras alternativas en el marcador. Pero en otros escenarios sí podría haber encuentros beneficiosos para las dos ciudades. "Huesca necesita a Zaragoza. Huesca no puede competir con Zaragoza en el plano económico por razones obvias. Huesca tiene que buscar la singularidad de desarrollos que no se hagan en otra parte del territorio para tener posibilidades de crecimiento. Lógicamente, nuestro principal nicho de personas que pueden visitar Huesca está aquí, en Zaragoza. A solo media hora, tenemos un millón de personas. Y tenemos que hacer que Huesca no sea una ciudad de paso al Pirineo. Tenemos que visibilizar nuestras fortalezas. Para que Huesca sea una ciudad de destino, no solo de paso", apuntó Luis Felipe, en un interesantísimo dibujo de la situación. Azcón recogió el guante. "Hay que pensar en una colaboración. Hay relaciones de competencias absolutamente insanas. La colaboración es fundamental. Hay que buscar lo que nos une y nos hace más fuertes. Sin ningún género de dudas, el propio fútbol, con la importancia que tiene en nuestra sociedad, también tiene que serlo", confirmó Azcón.

Con motivo del derbi entre el Real Zaragoza y la SD Huesca, Heraldo de Aragón reune a los alcaldes de ambas ciudades en el terreno de juego, La Romareda.

Desde estos puntos de acuerdo, un partido Real Zaragoza-SD Huesca en la élite, en Primera División, resultaría extraordinario para ambos. Jorge Azcón se expresó con rotundidad en esta parcela deportiva. Las palabras del primer edil zaragozano no dejan lugar a la duda. "La ciudad de Zaragoza necesita a su equipo en Primera División. Así de claro. El Real Zaragoza forma parte inseparable de la imagen de la ciudad. Cuando eres la quinta ciudad de España, necesitas que tu equipo de fútbol acompañe al tamaño de la ciudad. Por eso es tan importante que al Real Zaragoza le vaya bien. Porque va a potenciar la imagen de lo que es Zaragoza, que es una de las grandes ciudades de España", reiteró hasta la saciedad Azcón. "Coincido con Jorge en que sería bueno y por lo que el fútbol entraña (desarrollos económicos, visibilidad de ciudades), sería positivo que tanto el Zaragoza como el Huesca formaran parte de la mejor liga del mundo. Eso le daría un poderío muy importante al territorio aragonés. Como digo, el fútbol es algo más que fútbol. Sería precioso un Zaragoza-Huesca en Primera División", valoró Luis Felipe.

No solo la Primera División aparece en el horizonte como objetivo común entre las ciudades de Huesca y de Zaragoza. También hay que considerar una futura candidatura olímpica de invierno. "Ya me he dirigido al presidente de Aragón y al presidente de la Diputación de Huesca. Y les he pedido que en el proyecto tiene que tener el mismo peso Aragón que otras Comunidades que forman el Pirineo. Lógicamente, no se entenderían unos Juegos en el Pirineo sin la presencia de Aragón. Huesca, como capital de provincia que tiene Pirineo, tiene que jugar un papel en esta gran oportunidad para todo el territorio aragonés; no solo altoaragonés, sino aragonés. Y allí las alianzas con otras administraciones y con el Ayuntamiento de Zaragoza son necesarias", advirtió Luis Felipe.

En esta parcela, la comunión con el alcalde de Zaragoza también es muy clara. "El nuevo modelo de Juegos Olímpicos de Invierno va a hacer que no se tengan en cuenta las cordilleras, sino que se tengan también en cuenta las ciudades cercanas. Ese modelo, que es el que tiene que triunfar, tiene que hacer que dos Comunidades Autónomas como Cataluña y Aragón cooperen en igualdad de condiciones. Eso puede significar que España pueda ganar los Juegos Olímpicos de Invierno. En esa idea, yo creo que tenemos que recuperar algo que se hizo en la última intentona que lideró el Ayuntamiento de Zaragoza, que fue un consorcio con el Gobierno de Aragón y el resto de administraciones que tenían cosas importantes que decir. Lo que toca es empezar a trabajar el diseño de lo que van a ser esos Juegos de Invierno", verbalizó Azcón.

Y para acabar, fútbol, más fútbol. ¿Quién ganara?, pregunta el preguntador. "Sigo manteniendo el 2, y estoy convencido que después de este encuentro el Real Zaragoza, que está jugando bien al fútbol, conseguirá los puntos suficientes para subir a la Primera División junto al Huesca", insistió Luis Felipe. "Ni en broma firmo el empate. Además, nos lo merecemos por tantas razones… Ese último partido fue tan injusto (el 0-1 en La Romareda con el tiempo ya extinguido)… En esta ocasión, la suerte tiene que caer del lado del Real Zaragoza. Nos lo merecemos no solo por jugar en casa, sino porque tenemos que compensar la excepcional mala suerte que tuvimos en el último partido", defendió para concluir Jorge Azcón.