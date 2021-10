Horario y dónde ver el Real Zaragoza-Huesca.

El Real Zaragoza y la Sociedad Deportiva Huesca se enfrentan este próximo lunes 11 de octubre en la novena jornada de Segunda División. El derbi aragonés regresa a La Romareda después de una temporada de ausencia tras el ascenso de los azulgranas a Primera. El encuentro está programado a las 21.00 en el estadio de La Romareda y será el último encuentro de la jornada.

El local, el Real Zaragoza, acude al derbi necesitado de goles y puntos. Está en descenso, no vence en casa, no marca (apenas 5 tantos en 8 jornadas), apenas le ha dado para ganar al colista, el Alcorcón, y acumula cuatro partidos seguidos empatando. En este tránsito, el equipo ha presentado un fútbol bien formado, con un estilo definido y una propuesta de elevado caudal ofensivo. Sin embargo, su falta de puntería, sus carencias frente al gol, ha erosionado su prestación de puntos. Al Zaragoza, aun con todo, no le da para ganar. Un partido, una victoria, puede cambiar la dinámica del inicio de campeonato. Por ejemplo, el Huesca es 11º al inicio de la jornada con solo dos puntos más en una categoría que constriñe a los equipos más que nunca: entre el 4º y el 18º apenas hay seis puntos de diferencia.

El Huesca, por su parte, aterrizará en la capital aragonesa el lunes después de la derrota del sábado anterior contra el Tenerife. El resultado alimenta las dudas del equipo oscense en el último mes, con una sola victoria en seis partidos. Arrancó bien la temporada con dos victorias contra Eibar y Cartagena, pero la dinámica reciente lanza serios avisos sobre un equipo que tiene como objetivo el regreso a Primera División.

El partido arrancará el lunes 11 de octubre, víspera del Pilar, a las 21.00 en el estadio de La Romareda y será retransmitido en directo por Aragón TV y Gol. Además, heraldo.es ofrecerá un detallado minuto a minuto con toda la información del día y del encuentro, así como las imágenes más destacadas del mismo y las reacciones de los protagonistas.