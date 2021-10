Nuevo derbi aragonés a la vista

Este fútbol moderno tiene poca memoria, poca paciencia, y demasiada prisa por conseguir objetivos rápidamente. Estamos en la jornada nueve y parece que estemos ante una final de un gran título. Espero ver un derbi limpio y competido, con dos equipos, uno, el Real Zaragoza, con una nueva plantilla joven y muy renovada, que en muchas ocasiones hace un buen fútbol, pero no marca en puerta contraria para cosechar victorias, y otra, la de la SD Huesca, a priori mejor, con nombres muy contrastados en la categoría, que no acaba de cogerle el aire a la competición y no juega lo bien que quisiera.

Equipos ambos ya con urgencias y que según sea el resultado de este lunes, uno saldrá reforzado y otro tocado. Paciencia, queda mucha liga por competir y en una temporada tan larga todos los conjuntos tienen muchas rachas, buenas y malas.

Personalmente quiero ver un partido que sea una fiesta del fútbol aragonés, un buen comportamiento entre aficiones, y por supuesto quiero que mi Huesca puntúe en La Romareda, lo consideraré un buen resultado, y si tenemos la suerte de traernos la victoria mejor. Pero lo dicho, después del lunes a las once de la noche, quedará mucha liga… A disfrutar del fútbol.