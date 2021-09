Teresa Perales se apunta a París 2024: "Necesito pocas excusas para pensar en la siguiente cita olímpica"

No pudo ser. Teresa Perales quedó a una sola medalla del récord de 28 de Michael Phelps. El relevo 4x100, la última oportunidad que le quedaba a la nadadora aragonesa para alcanzar al Tiburón de Baltimore, se saldó con un quinto puesto para España. La vigésimo octava presea tendrá que esperar. Y si había dudas sobre si Teresa iba a intentarlo en París 2024, la propia leyenda paralímpica se encargó de despejarlas este jueves. Poco después de salir de la piscina y con su sorna habitual, la zaragozana adelantó que su maltrecho hombro iba a tener que aguantar hasta los Juegos de 2024.

Tokio no será la última parada de Teresa. Está empeñada en dar caza a Phelps y seguir agrandando una leyenda que en Japón se ha acrecentado con una medalla más, la plata conseguida el pasado lunes en los 50 metros espalda, prueba que, según ella misma confirmó ayer, la dejó "tocada" para competir en el relevo junto a Nuria Marqués, Sarai Gascón e Isabel Yinghua Hernández.

España tuvo que conformarse con el diploma. Marqués, en espalda, y Gascón, en braza, firmaron dos postas de mucho nivel; y la de Terrassa, que no acusó el esfuerzo de su final anterior, dejó a Hernández en la primera. La extremeña, que nadó la mariposa, aguantó y dejó a la selección en la segunda posición para el relevo final de Perales.

La nadadora zaragozana se encargó de acabar con los 100 metros a crol, donde notó la lesión de su hombro y no pudo contener a sus rivales, para acabar en una meritoria quinta plaza con un tiempo de 5:04.58.

¿Cuánto cobrará cada deportista español por medalla en los Juegos Paralímpicos de Tokio?

Así, la aragonesa se queda a una simbólica medalla de igualar las 28 de Michael Phelps. Un desafío que empieza desde hoy mismo. "Necesitaba pocas excusas para seguir pensando en llegar a los Juegos Paralímpicos de París 2024", señaló Perales tras concluir su participación en Tokio, cita a la que, en opinión de algunos, no debería haber acudido.

En este sentido, Perales recalcó este jueves que quizá podía haber "dudas a nivel médico" sobre si debía de haber nadado el relevo 4x100, pero "ninguna" a nivel personal. "Mis pruebas aquí me importaban, pero me he querido recuperar para este relevo. El único estilo que podía aguantar 100 metros era el crol y necesitaba que me dejasen muy delante. Íbamos ganando y yo tenía que aguantar todo lo que pudiese, pero no he podido", añadió ayer la nadadora aragonesa.

A pesar de no estar en su mejor estado, la flamante ganadora del Premio Princesa de Asturias de los Deportes acaba de demostrar, una vez más, su carácter competitivo. Había intentado con todo su ímpetu alcanzar esa marca de 28 medallas que se le resiste. Por delante quedan tres años de preparación; tres años de esperanza y esfuerzo que buscarán recompensa en esos Juegos Olímpicos de París 2024. Para entonces, tendrá 49 años. Da igual. Esta deportista no conoce barreras.