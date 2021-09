El septiembre mas exigente de la remera Esther Briz

La nueva generación de deportistas aragoneses sigue dando que hablar. Y si hay una disciplina con un nombre propio, esta es la de remo. Con 21 años, Esther Briz (31 de enero 2000), exhibe una superioridad aplastante cuando sube a su embarcación para construir un palmarés magnífico que quiere seguir embelleciendo. La deportistas del Centro Natación Helios, brillante en su especialidad y como estudiante, aborda un septiembre "exigente", con una doble cita internacional antes de que coja un avión y parta a Estados Unidos para completar el cuatro curso en la prestigiosa Universidad de Stanford.

Este fin de semana, 4 y 5 de septiembre, disputa el Campeonato de Europa de remo en la categoría sub-23 del skiff en la ciudad polaca de Kruszwica, y tres semanas después (del 24 al 26) se estrenará en Oeiras (Portugal) en el Mundial de remo de mar, una especialidad que aspira a ser olímpica, formando en el doble scull absoluto mixto con Ander Martín (Club Remo Torrevieja).

"Estoy muy contenta por este doble reto deportivo al que me enfrento. Ha sido un verano muy intenso y me gustaría ponerle el broche con unos buenos resultados antes de partir a la universidad", apunta Briz, concentrada con la selección española en Kruszwica donde se ubica el campo de regatas, un lago glacial protegido por el programa Natura 2000.

Con diez años, Esther Briz decidió cambiar la natación por el remo. Su hermano Pablo le metió el ‘veneno’ del remo y "ahí empezó todo". Después llega su estreno en una Copa Primavera en Asturias, su primer podio en 2012… y surge la figura de Alfonso Muniesa, referente del centenario CN Helios, para tomar el mando de una mujer que encarna el valor del trabajo y sacrificio.

Imagen de archivo de Esther Briz compitiendo con la selección española. www.joseluisbriz.com

"Esther rompe todas las barreras. Es una chica humilde, trabajadora. Físicamente está en el perfil de las deportistas de alto rendimiento en remo. La clave de su éxito es la cabeza. Psicológicamente es muy fuerte", reconoce el preparador cuando habla de su pupila. Unas cualidades que ha ido puliendo en las distintas concentraciones que ha realizado con el equipo nacional en el Centro Especializado de Alto Rendimiento (CEAR) de Remo y Piragüismo en Sevilla y en Bañolas.

El palmarés deportivo de Esther empieza a vestirse con medallas en Campeonatos de España. Pero el relato del remo aragonés le tenía reservada una página para su mayor gloria. El 6 de agosto de 2017, en Trakai (Lituania), hizo historia al conquistar la primera medalla de oro española en una prueba femenina en unos Campeonatos del Mundo en categoría júnior en skiff. Diez meses después, el 27 de mayo de 2018 en Gravelines (Francia), la zaragozana volvió a ganar una competición de máximo nivel internacional: la corona europea juvenil.

Sus éxitos traspasaron fronteras. En la Universidad de Stanford, ubicada en Palo Alto, California, le abrieron las puertas con una beca "imposible de rechazar", que le permite compaginar estudios -cursa Management Sciences and Engineering (Ciencias de la Gestión e Ingeniería)- y el remo al más alto nivel. Una carrera profesional y deportiva marcada por la pandemia de la covid pero ya normalizada. "Todo ha pasado muy rápido", reconoce Esther. "Tengo ganas de regresar y de que empiece la temporada. Tenemos un equipo de 52 chicas que se magnífico, y aspiramos a dar lo máximo. Este año, quedamos en las regatas nacionales segundas tras Texas, y buscaremos en el futuro el primer cajón del podio. También esperemos que la situación de la covid haya mejorado y podamos completar todos los torneos del calendario", desarrolla la campeona.

Antes de volar a California, a Esther le esperan dos campeonatos en los que aspira al máximo. "Al Europeo llego en buena forma. He hecho todo lo que he podido porque ha sido un verano intenso: he hecho prácticas en Amazon con 45 horas de trabajo a la semana, más otras 25 de entrenamiento, competición, concentraciones… Tengo a la campeona olímpica rumana en Tokio en doble scull (Simona Radis) que se ha venido al skiff, así que la prueba será dura. Daré lo máximo para que el resultado sea el mejor", explica la aragonesa.

Tras la cita continental, Esther debutará en el Mundial de remo de mar, una modalidad que está creciendo en el país y que aspira a hacerse un hueco en el calendario olímpico futuro. La zaragozana conquistó el billete el pasado fin de semana en el I Open Beach Sprint-Regata, que se celebró en La Línea de la Concepción. El evento, VII Campeonato de España, era clasificatorio para el certamen portugués, y Briz se superó junto con Ander Martín formando el 2x mixto absoluto para subir al primer cajón del podio, superando a consumados especialistas como Jaime Canalejo, finalista en los recientes Juegos, y Natalia de Miguel, remera de la selección nacional que se quedó a las puertas de lograr el billete a Tokio.

"La experiencia ha sido muy buena. No había remado nunca en mar y es muy interesante. Ander tiene mucha experiencia y yo todavía me tengo que empapar mucho en la especialidad. En el Nacional, sin entrenar apenas nada ganamos. Cree que tenemos opciones de poder hacer algo importante: yo confío en él totalmente. Pero, sobre todo, lo que quiero es disfrutar", concluye Esther Briz.