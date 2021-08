El Real Madrid eleva la apuesta por Mbappé: 170 millones más 10 en variables

Florentino Pérez eleva la apuesta por Kylian Mbappé. El Real Madrid ha incrementado su oferta al París Saint-Germain para reclutar al astro. Después de que la entidad de la ciudad de la luz rechazase los 160 millones de euros que propuso el club de Chamartín para hacerse con los servicios del delantero, llega un nuevo planteamiento para tratar de vencer la resistencia de la propiedad catarí: 170 millones de euros fijos más diez en variables.

El trece veces campeón de Europa no repara en miramientos para dar un golpe encima de la mesa que alteraría la correlación de fuerzas en el continente. Con tesorería suficiente tras varios años sin gastar en fichajes y una estricta política de contención del gasto para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia, los blancos lanzaron un órdago que provocó las primeras dudas en el PSG.

Pese a que Leonardo, director deportivo del club galo, aseguró que la oferta de 160 millones de euros que hizo el Real Madrid en primera instancia no era suficiente y acusó al club español de mantener una conducta «irrespetuosa, incorrecta, ilegal e inaceptable», el brasileño abrió también la puerta a una venta al indicar que «si Mbappé se quiere ir se irá, pero con nuestras condiciones». Se trata, por tanto, de una cuestión meramente monetaria. Y ahí es donde ha vuelto a mover ficha Florentino Pérez.

La nueva oferta cubriría la inversión que el PSG hizo cuatro años atrás para reclutar a Mbappé, por entonces en el Mónaco. Desembolsó 180 millones de euros el mismo verano en el que echó el lazo a Neymar abonando la cláusula de rescisión de 222 millones que figuraba en el contrato del paulista con el Barça. Representa un nuevo gesto para tratar de contentar a Nasser Al-Khelaïfi y al emir de Catar, verdadero dueño del futuro de Mbappé, además de hacerle ver al crack el enorme interés que hay en la 'casa blanca' por traerle al Santiago Bernabéu.

El mercado entra en sus últimos días y el PSG se arriesga a perder a Mbappé el próximo verano sin ningún tipo de contrapartida, puesto que el atacante, cuyo contrato vence el 30 de junio de 2022, ha rechazado seis ofertas de renovación presentadas por el club francés y ha dejado claro su firme determinación de vestir la elástica del Real Madrid, el club de sus sueños desde que era un niño y admiraba los pósters de Zinedine Zidane y Cristiano Ronaldo que coleccionaba en su habitación.

Medios cercanos al PSG dejaron caer que Al-Khelaïfi confía en sacar entorno a 220 millones de euros, pero no parece fácil que los blancos pujen tan alto. Por el momento, el mandatario sigue sin transigir. «La postura del club está clara, nada ha cambiado, todo sigue igual, no lo cambiaremos ni lo repetiremos», señaló en 'L'Equipe'.