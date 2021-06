Detenida la espectadora que provocó la caída masiva durante la primera etapa del Tour de Francia

La espectadora, que por mostrar una pancarta provocó una importante caída durante la primera etapa del Tour de Francia el pasado sábado, fue identificada y arrestada en Landerneau, la ciudad donde acabó aquella jornada. La radio RTL anunció el arresto de la aficionada fue detenida y en las próximas horas será puesta a disposición judicial.

Vestida con un impermeable amarillo, la aficionada mostraba una pancarta en alemán en un cartón al paso del pelotón y fue arrollada por el germano Toni Martin, que se fue a tierra y arrastró a varios otros ciclistas en una enorme montonera a 45 kilómetros de a meta de Landerneau.

El Tour de Francia anunció la presentación de una denuncia por ese hecho y la gendarmería del departamento de Finisterre abrió una investigación y lanzó un llamamiento a toda información que pudiera conducir a su identificación.

La mujer, de la que no han transcendido más detalles, se enfrenta mínimo a una multa de 1.500 euros, aunque la pena puede ser superior si el alemán Jasha Sütterlin, que se vio obligado a abandonar tras la caída, decide presentar denuncia.

El ciclista español del Movistar Team Marc Soler, quien también se vio involucrado en la caída, ha confirmado que se perderá la Vuelta a España por sus lesiones sufridas en ambos brazos y que también podría denunciar a la espectadora. "Llevo una temporada bastante complicada. La retirada del Giro me fastidió, pero la del Tour es todavía peor, ya que no se produjo por una circunstancia de carrera, sino por una aficionada a la que evidentemente no le gusta el ciclismo", escribió en 'La Vanguardia'. "Medito denunciar a la espectadora, porque siento mucha rabia", se sinceró.

Soler aprovechó además para cargar contra la UCI. "Únicamente se preocupa de medidas estúpidas como la de los bidones, en las cosas serias como nuestra seguridad no se mete. Sólo están para tonterías. Como a final de mes les va bien, no se molestan del resto. Esto es un negocio, cada uno se dedica a lo suyo y los corredores somos los que ponemos el cuerpo", lamentó.