Aragón luce su buen momento en los campeonatos de España de ciclismo

El buen estado del ciclismo aragonés, al menos en número de ciclistas de elite y equipos de base, presenta un nuevo síntoma positivo este fin de semana en los campeonatos de España de fondo en carretera masculinos que se organizan en la Costa Blanca alicantina, en La Nucía y Busot. Aragón tendrá una participación inédita en los últimos tiempos, con hasta once ciclistas de la Comunidad en las categoría élite y el estreno del equipo Huesca La Magia-Renault (Club Ciclista Oscense), que por primera vez correrá una prueba de este nivel.

La lista de inscritos de los campeonatos contiene a tres profesionales, al oscense Fernando Barceló (Cofidis), al benasqués Martí Vigo (Androni Sidermec) y al jaqués Jaime Castrillo (Kern Pharma), todos ellos con licencia Elite UCI. Junto a ellos, figuran otros seis ciclistas de categoría elite, los seis del equipo Huesca La Magia-Renault que tomarán la salida en la prueba en línea. Son Alberto Ara (Jaca), Nacho Ara (Jaca) -reciente campeón de Aragón-, Germán Castel (Cantavieja), Pablo Clavero (Huesca), Bruno Garcés (Zaragoza) y Jonás Sancho Lamiel (Puigmoreno). Además, aunque no correrán las prueba en línea, están registrados en la contrarreloj individual otros dos aragoneses. Por un lado, el reciente campeón de Aragón en la disciplina, Antonio Montón (Huesca La Magia-Renault), ciclista de Calatayud. Y por otro, uno de los protagonistas del fin de semana: Eduardo Santas (Laboral Kutxa). El deportista de Tarazona, multimedallista olímpico, mundial y europeo en pruebas paralímpicas en ruta o en pista, se pondrá este viernes el dorsal en el nacional absoluto de contrarreloj. Es la primera vez que un paraciclista masculino toma la salida junto a ciclistas sin discapacidad.

Eduardo Santas fichó hace dos años por el equipo filial de la Fundación Euskadi, dirigido por Mikel Landa. A través de otro ciclista profesional, ya retirado, Markel Irizar le llegó la historia de Santas y le concedieron una plaza y una licencia elite para competir a nivel absoluto con el Laboral-Kutxa. Santas sufrió una hemiplejía a consecuencia de una varicela cuando tan solo tenía cuatro años. Desde entonces, es uno de los mejores corredores paralímpicos españoles. Ya rompió una barrera en favor de la integración cuando se convirtió también en el primer paraciclista en competir en los campeonatos nacionales absolutos de pista. Natural de Tarazona, a sus 31 años vivirá una de las grandes experiencias de su vida deportiva, compitiendo junto a profesionales del prestigio de Omar Fraile, Peio Bilbao, David de La Cruz, Ion Izagirre o Luis León Sánchez. Hace diez días se proclamó campeón de Europa en esta disciplina en su modalidad paralímpica.

Santas será uno de los cuatro aragoneses en la prueba CRI junto a Antonio Montó, campeón de Aragón, Jaime Castrillo y Germán Castel. Estos dos últimos repetirán el domingo en la carrera en línea. La crono de este viernes, con salida y llegada en Busot, consta de 32 kilómetros y 533 metros de desnivel positivo. en un territorio explosivo, con dos zonas diferenciadas: una inicial más adecuada a rodadores y otra con tendencia ascendente y varios repechos.

El domingo, con salida y llegada en La Nucía, la prueba en línea se adentrará en el interior de la montaña alicantina, rodeando la sierra de Aitana. En total, 187 kilómetos y 4.500 metros de desnivel, en un terreno sinuoso, con paso por el puerto de Tudons y circuito final con doble paso por la dura subida a Turrón Duro.

La carrera se intuye un pulso entre los equipos Astaná y Movistar. En este último, no estarán los dos aragoneses, Jorge Arcas y Sergio Samitier, ausentes en los nacionales por una prometedora alternativa: sus opciones de entrar en la alineación para el Tour de Francia que arranca el próximo 26 de junio. Ambos se encuentran en la burbuja de 10 ciclistas con posibilidades de acudir a la ronda francesa, por eso el equipo no los ha presentado al nacional, al igual que a sus figuras Alejandro Valverde, Enric Mas o Marc Soler. Serán las bajas más sonadas de la prueba. En los próximos días se conocerá si Samitier y Arcas, o alguno de ellos, son elegidos para conformar el ‘8’ de Movistar.

Por otro lado, en la categoría sub 23 masculina, que se correrá este sábado, Aragón contará con siete representantes en el pelotón, liderado por los jaqueses Pablo Castrillo y Pablo Ara, que llegan en un extraordinario momento competitivo. Completan la selección aragonesa Miguel Briz, Daniel Asensio, Quique Calahorra, Manuel Gómez y Raúl López.