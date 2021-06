El Club Ciclista Oscense afronta la primera prueba profesional de su historia

El conjunto élite del Club Ciclista Oscense, el Huesca La Magia Renault, competirá este fin de semana con los mejores equipos del pelotón español en su primera cita profesional. En los cuatro meses que han discurrido de temporada se ha mantenido dentro del top 15, y la consecución de este objetivo, además, le ha llevado a clasificarse para el Campeonato de España élite UCI que se celebra este fin de semana en tierras valencianas. Se medirá a equipos como el Movistar Team, el Astana Premier Tech, el Bahrain Victorious, Caja Rural y Kern Pharma, entre otros.

A nivel individual, los ciclistas altoaragoneses competirán de tú a tú con los ciclistas que han visto a lo largo de los años disputar etapas en el Tour de Francia como Alejandro Valverde, Luis León Sánchez o los hermanos Izaguirre. También disfrutarán de grandes reencuentros, de compartir pelotón con amigos y rivales en años pasados o excompañeros de equipo como son los también altoaragoneses Jorge Arcas, Jaime Castrillo, Sergio Samitier, Fernando Barceló o Martí Vigo.

Los oscenses se muestran orgullosos del hito conseguido y participarán en la prueba con una plantilla 100% local, con todos sus ciclistas aragoneses. Este viernes serán Germán Castel y Antonio Montón, reciente campeón de Aragón de contrarreloj, quienes representen al conjunto altoaragonés en la modalidad CRI, con salida y llegada en la localidad de Busot y un recorrido de 32,1 kilómetros.

El domingo, en la prueba en ruta, serán Pablo Clavero, Alberto Ara, Jonás Sancho, Germán Castel, Bruno Garcés y Nacho Ara, campeón de Aragón de ruta, quienes tratarán de llegar lo más lejos posible y, por qué no, soñar con el maillot rojigualda. La prueba en línea consta de un recorrido de 183,4 kilómetros y más de 4.600 metros de desnivel positivo que ascender en los puertos de Finestrat, Tudons, Confrides y en doble ocasión el alto de Turrón Duro.

Gonzalo Martínez, director deportivo del Huesca La Magia, señala que “será un día muy duro para los chicos, se trata de la prueba más larga y más dura en la que vamos a participar, y a eso hay que sumarle el nivel profesional, gente como del nivel de Alejandro Valverde, Luis León Sánchez, Pello Bilbao, Ion Izaguirre... Daremos lo mejor de nosotros mismos y trataremos de disfrutar lo máximo posible. Esperamos que este sea el estreno y vengan muchas más pruebas así en nuestro calendario”.

En esta cita también estarán los sub 23 Pablo Ara y Manuel Gómez, quienes representando a la selección aragonesa disputarán el Campeonato de España sub 23. El estado de forma de Pablo y los últimos resultados obtenidos invitan a soñar al jaqués con estar en los puestos de honor. El Huesca La Magia Renault participará también en la prueba femenina con su reciente incorporación al equipo, Ena C. Dack, quien viene de proclamarse subcampeona de Aragón de CRI en la localidad de Angüés.