Teresa Perales: "Cuando me quedé en silla de ruedas y me planteé nadar, me conformaba con flotar"

Acababa de colgar el teléfono con Julia Otero. Ondas hertzianas para la nueva Premio Princesa de Asturias de los Deportes, la nadadora paralímpica zaragozana Teresa Perales. Son las cinco de la tarde. Su hijo, Nano, ya ha llegado del cole. Nano ya tiene 11 años, ya es menos nano... Su marido, Mariano Menor, coordinador de producción de Deportes en Aragón TV, no deja de contestar llamadas por otro teléfono. En el móvil de Teresa figuran 158 llamadas perdidas y 542 mensajes de whasap sin contestar cuando arranca esta entrevista.

Aunque la respuesta pertenezca al territorio de la obviedad, ¿cómo se encuentra?

Me siento muy afortunada y muy agradecida. Esta mañana no era capaz ni de articular palabra cuando me han comunicado el premio desde la propia Fundación. Después me ha llamado Abel Antón, que es el presidente del jurado, para transmitirme el fallo.

Dice afortunada y agradecida. ¿Y sorprendida?

Si le digo la verdad, no sabía ni que estaba nominada…

¿De verdad...?

De verdad. Incluso se lo he dicho cuando me lo han comunicado.

¿Y qué le han respondido?

Me han dicho que todos los años estoy nominada, algo que es un halago precioso.

En el año 2013, cuando todos apuntaban a su designación, vivimos un día amargo cuando finalmente no fue premiada. Recuerdo que la fuimos a buscar. Estaba usted nadando en el Estadio Miralbueno El Olivar. No se me olvidarán las lágrimas de su madre…

Lo admitimos con deportividad. Olazábal es un gran deportista. Era un premio, no era una medalla por la que has entrenado mucho y te he esforzado.

Es un premio, un gran premio que significa todo en el deporte.

Muchísimo. Me hace una ilusión enorme. Eso tiene que quedar clarísimo. Pero quiero decir que, cuando no me lo dieron en 2013, tampoco me rendí.

Usted nunca se ha rendido...

Claro. Y tengo que decir que siempre me ha hecho mucha ilusión, pero nunca ha constituido una obsesión. Por curiosidad, cuando se fallaba el premio, siempre estaba atenta, pendiente… Más o menos, controlaba la fecha en que se presentaban las candidaturas, la fecha en que lo suelen comunicar… Y este año estaba tranquilísima. Es cierto también que hace unos días leí en prensa que habían 18 candidaturas al premio.

Exacto: 18 candidaturas de nueve países.

Y me dije, pues qué bien, a ver quién es este año. Pero como tampoco se había dicho nada, como no había trascendido nada, como no sabía ni siquiera que estaba nominada, ha sido una sorpresa absoluta.

Teresa Perales premio Princesa de Asturias Guillermo Mestre

¿Es más bonito cuando es menos esperado?

No sé si más bonito, pero sí diferente. Nada más que he descolgado el teléfono, se me ha subido el corazón a la boca, he comenzado con el calor tremendo, con mucha emoción.

Habrán gravitado sobre su cabeza muchísimas emociones...

Sí. Ha habido una parte de mi cerebro que se ha ido a mi madre. También, el recuerdo de mi padre, que murió con los años que tengo yo ahora, con 45 años. Todo este tiempo que se ha perdido de estar conmigo, de verme disfrutar en este camino.

¿A quién ha llamado primero para comunicar la noticia?

Me he comunicado con mi marido, que se estaba vacunando, y con mi madre. Después, no me ha dado tiempo de llamar más que a mi hermano. De repente, he comenzado a recibir llamadas y más llamadas, mensajes y más mensajes. Tengo que disculparme de las personas a las que no he podido atender.

No sé si era materialmente posible responder a todas esas personas...

Ha sido todo muy rápido.

¿Se imaginaba esta locura?

Imaginaba la trascendencia del premio, pero no hasta este punto.

Desde Sebastian Coe a Carlos Sainz, pasando por los Gasol o la Selección Española de Fútbol, los premios subrayan lo más importante de la historia del deporte contemporáneo.

Te pones a repasar la lista de premiados entre el Premio Príncipe y Princesa de Asturias, y es increíble. El nivel de los premiados es extraordinario. Incluso hubo un año, no sé si fue en 2016 o 2017, en que Vicente del Bosque envió carta a todos los premiados para que firmaran una carta en apoyo a mi candidatura. Es un motivo de orgullo enorme, aunque aquel año no pasé ni a la final.

Y este año, mire usted…

Es maravilloso (sonríe). Y no sé ni quién ha presentado la candidatura.

¿En serio?

En serio, en serio. Lo he preguntado y no me lo han dicho. Aunque no lo sepa, estoy eternamente agradecida. Me han regalado el día de mi vida.

Solo cuatro aragoneses habían sido distinguidos con el galardón: Laín Entralgo, Sanz Gadea, Pilar Lorengar y Pablo Serrano. Y ningún deportista entre ellos.

Y muy pocas mujeres. Solo siete mujeres (deportistas). Y ningún deportista paralímpico. Me llena de felicidad, me emociona representar a tanta gente que ama el deporte.

¿Qué significa tanta excepcionalidad?

Significa, ante todo, romper barreras, que es algo que me encanta. Casi sin quererlo, ir un paso más, avanzar. Y también, cosas que al principio me costaban mucho, ahora hayan pasado a ser totalmente naturales.

Teresa Perales premio Princesa de Asturias Guillermo Mestre

Creo que sé a lo que se refiere... Cuánto esfuerzo, cuánta capacidad de superación hay detrás de este premio, Teresa.

Recuerdo cuando siendo muy joven me quedé en silla de ruedas. Cuando me planteé nadar, al principio me conformaba con flotar. Aprender a flotar y hacer ejercicio era el objetivo. Y ya llevo 26 medallas paralímpicas...

Sonríe usted, sonrío yo... Es tan bonito lo que está diciendo. Apenas flotaba, ¡y ya colecciona 26 medallas paralímpicas!

Una detrás de otra en cinco Juegos Paralímpicos.

Desde los Juegos de Sídney hasta nuestros días.

Y ahí sigo.

Michael Phelps solo tiene dos más que usted…

Se me atrangantó un poco en Río. A ver si consigo estirar el medallero en Tokio.

Ya tiene la marca mínima. ¡Teresa Perales, a por todas!

Este año es muy especial. Después de toda la pandemia, después de todo lo que hemos sufrido todo la humanidad, los Juegos son muy importantes. A nivel deportivo, es lo máximo como deportista. Pero, además, la humanidad necesita una celebración de este tipo. Lo bonito que tienen los Juegos es que están por encima de cualquier cultura, de cualquier raza, de religiones…

¿Y cuándo una calle en su ciudad, en Zaragoza?

En Alcobendas ya la tengo. La calle Teresa Perales está al lado de la de Rafa Nadal, Vicente del Bosque e Iker Casillas.

No pierde la sonrisa a pesar de llevar al brazo en cabestrillo…

En el reciente Europeo, me dio tiempo a ganar tres medallas. Después de nadar la última, fui a buscar la medalla con el hombro fuera. Estoy esperando resultados de las pruebas. Ayer me hice una resonancia. A ver cuándo tengo los resultados para comprobar si solo se salió y ha vuelto a entrar. Pero tampoco he tenido demasiado tiempo de pensar en el hombro hoy.

Habrá más días, seguro; pero hoy es su día.

Un día para no olvidar.