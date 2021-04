Real Madrid-Barcelona, clásico a la caza del líder Atlético

Cita trascendental para el futuro de la Liga. Real Madrid y Barça, blancos y azulgranas, los dos colosos del fútbol español, escriben este sábado (21.00, Movistar LaLiga) un capítulo más de una rivalidad centenaria, que despierta las pasiones de aficionados de todo el mundo y paraliza por unas horas España. Cruzan sus caminos el tercero y segundo clasificado del campeonato con las miras fijas en el Atlético, un líder renqueante en las últimas semanas pero que aún ostenta el mando de la tabla a falta de nueve jornadas para la meta.

A tres y un solo punto del primer puesto, respectivamente, Madrid y Barça vuelven a creer en sus posibilidades de entonar el alirón en apenas unas semanas, aunque uno de los dos e incluso ambos pueden salir mal parados cuando queden 24 puntos en juego si el Atlético es capaz de solventar con éxito su visita al Betis del domingo en el Villamarín. Será el primer clásico en feudo blanco lejos del Santiago Bernabéu en más de 70 años, pues se estrena el Alfredo Di Stéfano, un escenario a priori menos fiero para un visitante que, no obstante, no acumula malos resultados en los últimos tiempos en la casa del eterno rival a excepción del precedente más cercano, que también fue hasta ahora el último partido en Chamartín, en marzo de 2020, y se resolvió con un 2-0 favorable al conjunto de Zidane.

Al Madrid le acompañan una buena racha liguera, con 23 de los últimos 27 puntos en juego en Liga, las excelentes sensaciones del convincente triunfo ante el Liverpool en la ida de cuartos de final de la Champions y la impresión de equipo solvente cuando el duelo es de altura. Ganaron los blancos en el clásico del Camp Nou, al Atlético en casa en el derbi madrileño de la primera vuelta y al Sevilla en el Pizjuán. Se llevaron también los dos duelos ante el Inter de Milán en la fase de grupos de la Champions, superaron al Borussia Mönchengladbach cuando estaba en juego el pase a octavos, ganaron en esa misma ronda los dos partidos frente a la Atalanta y el pasado martes también al Liverpool. En duelos de máxima trascendencia, esta temporada solo se dejaron dos puntos en el Metropolitano contra el Atlético pero aún así fueron capaces de evitar la derrota en el tramo final, por lo que su rendimiento a la hora de la verdad está de sobra probado.

Pese a ello, Zidane afronta el reto sin tres defensas a priori titulares, como son el capitán Sergio Ramos, Varane y Carvajal, algo que no le impidió dejar prácticamente seco al Liverpool, solo capaz de disparar una vez a puerta en Valdebebas. Tampoco entró en la lista Hazard, cuyo regreso se gestiona con total cautela dados los precedentes. Frente a esas bajas, el Madrid exhibe el magisterio del centro del campo formado por Casemiro, Kroos y Modric, el gran momento de Benzema, Vinicius y Asensio, y la seguridad de hombres como Lucas Vázquez o Nacho cuando se precisan sus servicios.

Por su parte, el Barça se estrenará en el Di Stéfano en su mejor momento de la temporada. Lleva 19 jornadas de Liga consecutivas sin perder, habiendo cedido sólo tres empates, todos en el Camp Nou, desde su última derrota el 5 de diciembre en Cádiz. El equipo andaluz, precisamente, es uno de los tres junto a Valencia y Eibar que impidieron el pleno de 57 puntos en esa especie de 'vuelta' completa, aunque asimétrica en cuanto a los rivales, cerrada con 51 puntos. A domicilio sí van nueve victorias seguidas en nueve desplazamientos, todo un aviso para el Madrid.

Test azulgrana

Sin embargo, aunque en estos cuatros meses el conjunto de Ronald Koeman ha ganado en estadios complicados como los del Sevilla, Athletic, Betis o Real Sociedad, al Barça le falta un gran resultado ante adversarios de 'su Liga' para presentar su auténtica candidatura al título. Antes de la racha, perdió el clásico de la primera vuelta en el Camp Nou (1-3) y tampoco puntuó contra el Atlético en el Wanda Metropolitano (1-0). En la Liga de Campeones cayó con demasiada claridad en el partido que cerró la fase de grupos (0-3 contra la Juventus) y en la ida de los octavos de final (1-4 frente al PSG). E incluso en la Copa del Rey tuvo que apelar a la épica para remontar en la vuelta de la semifinal (3-0) el 2-0 del Sevilla en la ida en el Pizjuán. Existe la sensación todavía de que es un Barça emocionalmente frágil si un partido de este nivel se complica al inicio. Y no ayuda el sufrimiento del pasado lunes para vencer al Valladolid con un gol de Dembélé en el minuto 90.

El sistema táctico, con defensa de tres centrales, ha dado consistencia al equipo, que recupera a Gerard Piqué y Sergi Roberto, los dos con el alta médica y en la lista de 23 convocados, aunque cuesta creer que vayan a jugar de inicio porque no tienen el ritmo competitivo necesario para estas citas. La experiencia de la anterior reaparición forzada del central ante el PSG no fue positiva. La duda es más si será un 3-4-3, con Messi, Griezmann y Dembélé arriba, o un 3-5-2, sacrificando a Griezmann para dar entrada a un centrocampista. En defensa se intuye la titularidad de Araujo, a más tras sus lesiones, en lugar de Mingueza, aunque manteniendo a De Jong como líbero para la salida de balón. Y en ataque el objetivo es encontrar espacios para que Messi, el hombre récord de los clásicos con 26 goles y 14 asistencias en 44 partidos, acabe con la sequía de goles ante el Madrid, al que no marca desde mayo de 2018, con seis pulsos sin mojar.

Son baja por lesión Ansu Fati, Coutinho y Neto, quien deja su plaza de portero suplente a los canteranos Iñaki Peña y Arnau Tenas. Del filial también viajan el citado Mingueza e Ilaix Moriba.