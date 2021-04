El deporte que no ha regresado

Ligas laborales, carreras populares, torneos privados o universitarios… hay una importante porción del deporte aragonés que todavía no ha vuelto. Se trata de todas aquellas competiciones que, al no estar federadas, siguen sin poder disputarse. Sus organizadores reivindican que los protocolos establecidos tan seguros como los que tienen carácter oficial, pero el Gobierno de Aragón, por el momento, aboga por no darles luz verde.

Más de 50.000 deportistas regresaron a la actividad hace ya un mes y medio, a partir de unos códigos que se recogen en el BOA y deben ser asumidos por las federaciones; pero hay otros muchos que siguen esperando que la situación sanitaria mejore y, al fin, puedan volver a disputar las competiciones que ahora se les niegan.

La MLA Sport, liga que aglutina más de 300 equipos y alrededor de 3.300 deportistas en los torneos de fútbol, fútbol 7 y fútbol sala que programa en Zaragoza capital y Borja, sigue paralizada. Del mismo modo, los campeonatos de tenis o pádel que organizaban los clubes tampoco han recuperado la actividad. Y esta situación se puede extrapolar al resto de eventos que no están federados.

Miguel Giménez es el dirigente de la MLA Sport y lamenta no poder organizar partidos cuando un particular sí puede alquilar una pista y jugar con sus amigos sin control alguno. “No es normal que a nosotros, que tenemos controlados a todos los inscritos y podríamos identificar un contagio si lo hubiese, no se nos deje organizar la liga cuando hay situaciones mucho menos seguras”, explica Giménez, y subraya que su competición, con cinco años de recorrido y perfectamente regulada, no se puede equiparar a una carrera popular o a una maratón de fútbol sala.

Partido de fútbol sala de la liga MLA Sport. Heraldo

“En septiembre le presentamos nuestro protocolo a la DGA, comprometiéndonos a prohibir la entrada de público a los recintos, entre otras restricciones, pero no hemos conseguido que nos autoricen el inicio. Esperamos que, si todo mejora hacia el final de la primavera, podamos organizar una copa de un mes de duración. Si tampoco es posible, nos centraremos en poder arrancar con cierta normalidad la temporada que viene”, completa Giménez, coincidiendo con el testimonio de Ramón Ramos, responsable de la Liga de las Empresas que se celebra en Madrid, Sevilla, Bilbao y Zaragoza.

“La única ciudad en la que nos han autorizado organizar los torneos es en Madrid, donde, ciñéndonos a las restricciones de movilidad, pudimos sacar adelante una competición con 25 empresas de las 130 que teníamos antes de la pandemia”, indica Ramos, quien espera que la próxima campaña se pueden recuperar los torneos (hay uno de octubre a marzo y otro de marzo a junio) de Zaragoza, donde hay 12 empresas inscritas.

Del mismo modo, David Constante, responsable de Running Zaragoza, confía en que las carreras populares vayan recuperando paulatinamente la actividad. Ahora mismo, organizar cualquier evento resulta inviable porque los corredores federados solo representan el 7% del global, pero hay otras comunidades autónomas como Cataluña, donde este fin de semana se celebra una trail en Lloret de Mar, ya empiezan a retomar la actividad.

“Mientras no puedan participar los deportistas populares, en Aragón nadie se atreverá a programar carreras. Con las actuales restricciones, la DGA solo permite que corran personas con licencia nacional, así que habrá que esperar”, valora Constante, organizador del Maratón de Zaragoza, el único que, hasta la irrupción de la covid, se celebraba en la Comunidad.

Deporte universitario

Otro ámbito deportivo que permanece paralizado es el universitario. Los procesos de inscripción para el Trofeo Rector y los torneos sociales de la Universidad de Zaragoza se programan entre los meses de octubre y noviembre, por lo que los calendarios de este curso no se pudieron establecer y alrededor de 4.000 jóvenes deportistas quedaron sin poder participar en los mismos. Igualmente, el Campeonato de España Universitario, organizado por el Consejo Superior de Deportes, también quedó suspendido.

“Estamos en trámites para poder celebrar el Campeonato de Aragón Universitario, entre Unizar y la San Jorge. La idea es que arranque el 15 de abril y se prolongue hasta mediados de mayo, con modalidades individuales como el tenis, el pádel, el vóley playa o el triatlón como modalidades en liza”, finaliza Alberto Sánchez, director del área de Deportes de Unizar.