"Volver a jugar un año después es una sensación indescriptible"

En casa de los Llorente, este sábado ha sido una mañana diferente. Una mañana feliz. De prisas, ilusión y canastas. Entusiastas del deporte, los pequeños Diego (13 años), Julia (11) y Daniela (8) han vuelto a jugar un año después al baloncesto. Los tres, igual que su padre Rubén, llevan años enrolados en El Olivar. De hecho, él, profesor de Educación Física, sigue integrando el equipo social. Y sus ganas de volver a jugar, de volver a competir, eran máximas. "Volver a jugar un partido un año después resulta muy emocionante, es una sensación indescriptible. Después de mucho tiempo encerrados en casa, regresar a los entrenamientos nos hizo muy felices y ahora jugar partidos es muy emocionante", relata Julia tras su estreno con el alevín de El Olivar.

Su hermano mayor, Diego, también ha terminado la mañana con una sonrisa radiante después de su partido con el Infantil: "Todos los compañeros teníamos muchísimas ganas. Jugando partidos con las precauciones debidas el deporte es seguro. Hemos vuelto a disfrutar mucho sobre la pista", cuenta. Su padre, Rubén, remata la felicidad colectiva de los Llorente: "Competir no es ganar. Competir significa poder demostrarte a ti mismo y a tu equipo, contra rivales de tu mismo nivel, que se puede luchar en la pista de igual a igual por un objetivo común: el disfrute y la sensación gratificante de hacerlo lo mejor posible. El día de hoy supone la culminación del esfuerzo de clubes, entidades y equipos de diferentes categorías y edades para conseguir que el deporte regresara. Estamos muy felices”.

En casa de los Val, lo que es va es el balonmano. Rafa juega en el Cadete del Dominicos, Marcos en el Alevín y Daniela, a sus cuatro añitos, está a punto de unirse a ellos. Su padre, Nacho, resume el sentir de la familia tras el retorno de las competiciones. "Viendo a nuestros hijos disfrutar con el deporte nosotros ya somos felices. Verles entrenar y no jugar ha sido duro para nosotros y para ellos. Las medidas sanitarias se han cumplido y estamos muy tranquilos", explica. Rafa, radiante, comenta que "era la vez que más ganas tenía de volver a jugar", mientras que Marcos admite que espera acostumbrarse "poco a poco a jugar con mascarilla".

Los Llorente y los Val son solo dos ejemplos de lo que se ha vivido este sábado a lo largo y ancho de Aragón, que ha comenzado a recuperar el pulso competitivo de sus deportes colectivos. En total, más de 50.000 deportistas recuperan a partir de este sábado la actividad. Los silbatos, los abrazos de gol y los festejos colectivos han vuelto a resonar en los barrios. La alegría que siempre se asocia al deporte base y ‘amateur’ ha recuperado, por fin, una parte de su espacio. A puerta cerrada o con aforo reducido, el deporte ha vuelto a hacer vibrar a los chavales. Adrián Pérez, un niño de 6 años del prebenjamín del CD Delicias de fútbol 7, ha marcado su primer gol de la temporada. El 2-2 contra el Stadium Venecia. "El partido ha ido fenomenal, lo he pasado muy bien. Hemos empatado a dos y he podido marcar un gol. No me gusta mucho jugar con mascarilla, me agobia un poco, porque no se puede respirar muy bien, pero tendré que acostumbrarme", explica cual profesional.

Carlos Aldana su entrenador, explica la importancia de la vuelta: "Los chicos se cansaban de entrenar y no jugar. Se les hacía muy monótono y para su desarrollo como jugadores es importante competir. Al principio les costaba jugar un poco con la mascarilla, pero poco a poco van acostumbrándose". Daniel Vílchez, entrenador del Cadete del Santa Isabel, comparte su mensaje. "Entrenar sin competir le falta sal y chicha. Es la salsa del deporte y es lo que ahora hemos recuperado". Jorge Tabuenca, entrenador del San Lazaro, comenta en este sentido que "los chavales lo estaban pasando mal sin competir, se les estaba haciendo duro y largo el año y ahora tienen un aliciente importante para seguir jugando".

Habrá ampliación.