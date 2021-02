Javier de Diego Pagola: "Volvemos con todas las garantías sanitarias"

¿Qué supone para el director general de Deporte del Gobierno de Aragón la recuperación, por fin, de la actividad deportiva?

Estamos muy contentos de alcanzar este escenario. Estamos especialmente satisfechos con la respuesta de todas las federaciones. Su trabajo ha sido impecable, trasladando con detalle los protocolos a todos los clubes, que era lo más importante en estos últimos días.

Este fin de semana es un pequeño paso adelante en el camino hacia la recuperación de la normalidad social y deportiva.

Es cierto, es un paso adelante que puedan competir los deportistas. Los niños ya estaban entrenando pero las federaciones nos transmitían la necesidad de recuperar la competición. De hecho, algunos jóvenes estaban abandonando al perder el aliciente de jugar partidos y, de esta manera, recuperamos este extra que, por encima de todo, es bueno para la salud.

¿Cuáles son las mayores dificultades que se han encontrado en este proceso de vuelta?

La mayor dificultad, en este momento, es compatibilizar la competición con las restricciones de movilidad interprovincial. Eso sí, si todo transcurre con normalidad, quizá en dos semanas podemos levantar las restricciones y volver a una competición absolutamente normal en cuando a la movilidad, que es ahora nuestro gran hándicap organizativo.

¿Tiene algún temor de que la temporada no pueda concluir por la evolución de la pandemia?

Si hubiera un mínimo temor de que no terminara la temporada, no la hubiéramos empezado. No sería lógico por nuestra parte ni de las federaciones iniciar unas ligas con visos de que pudieran cancelarse por el camino. Si se ha tardado en recuperar el deporte, es porque ahora se hace con las máximas garantías y de que terminará cuando corresponde.

¿Han recibido muchas quejas por el uso de las mascarillas o por las limitaciones de aforo?

No. Los deportistas y las federaciones han entendido que, en este momento, es lo que nos toca. Han comprendido que es preferible volver con estas limitaciones a no regresar. Hablando con el baloncesto y el balonmano, la segunda y la tercera federación con más fichas y que juegan en interior, siempre nos han transmitido que prefieren competir con mascarilla a no hacerlo. Lo mismo en el fútbol, que ya están entrenando con mascarilla o realizando educación física en los colegios en idénticas condiciones.

¿Qué mensaje le manda a aquellos que dudan de la seguridad en el deporte?

Todos los informes respaldan que el deporte es seguro. Los entrenamientos se estaban desarrollando con normalidad y ahora lo hemos ampliado a las competiciones. Volvemos con todas las garantías sanitarias. Los deportistas son conscientes de que hay que regresar respetando las medidas de seguridad y sanidad. Si hubiera dudas o temor con respecto a la posibilidad de que aumentaran los contagios, no hubiéramos vuelto. Tranquilidad.