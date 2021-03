Javier de Diego: "El deporte ha vuelto en Aragón con las máximas garantías y el mínimo riesgo"

El director general de Deporte, Javier de Diego, ha recordado este martes que en el inicio de las competiciones deportivas oficiales autonómicas se han ceñido a las medidas establecidas por el Departamento de Sanidad y que han mantenido numerosas reuniones con las diferentes federaciones para poder hacerlo.

De Diego, en su comparecencia ante la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de las Cortes de Aragón a instancia de Ciudadanos, ha señalado que se han adoptado diferentes medidas como incrementar los tiempos muertos, reducir calendarios o regular la presencia de acompañantes de menores de dieciséis años, buscando que las competiciones se desarrollen "con las máximas garantías y el mínimo riesgo".

También ha apuntado que desde la dirección de Deporte se ha estado trabajando para que se pudiera volver a competir pero también han negociado que los clubes pudieran inscribirse o no y ha puesto el ejemplo de la Federación de Fútbol que finalmente decidió que no habría descensos esta temporada. De Diego ha insistido en que estas actuaciones y restricciones derivadas de la covid-19 las ha estudiado "el Departamento de Sanidad y cuentan con el visto bueno de la Dirección General de Salud Pública", con la que se sigue reuniendo.

Además, ha explicado la buena disposición de las federaciones para adaptar los calendarios y las competiciones para que puedan desarrollarse y los clubes han tenido que asumir responsabilidades como la de tener un responsable de covid que junto al titular de la instalación son los que hacen cumplir los aforos que están regulados.

Al respecto del retorno de las competiciones no oficiales, De Diego ha recordado que hasta que no se vuelva al nivel 2 de confinamiento no se podrán llevar a cabo, además de que presentan "una casuística" muy elevada que hace muy compleja su vuelta.