El CV Teruel suma una trabajada victoria ante un combativo Barça Voleibol

El Club Voleibol Teruel sudó la camiseta para arrancar una nueva victoria en la cancha del Barça Voleibol (0-3), que exigió al líder de la Superliga y siempre se mostró combativo. No podía fallar el conjunto de Miguel Rivera en su visita a Barcelona, en la cuenta atrás de la Copa del Rey que aspira revalidar en Las Palmas, escenario de grato recuerdo ya que en Vecindario levantó su primer trofeo copero. Gavenda y Jordi Ramón lideraron a un CV Teruel que sumaba así la segunda victoria de la semana y fuera de su hogar, Los Planos, tras el triunfo del pasado miércoles contra el Ushuaïa Ibiza (0-3), en el duelo pendiente de jugar del año pasado por positivos por coronavirus del rival.

El Barça, con la nueva dirección del colocador brasileño Pedro Jukoski, no dejó que el CV Teruel jugara cómodo. Al bloque naranja le costó entrar en juego y marcar la diferencia en el marcador porque la escuadra culé se cerró muy bien en defensa. Los ataques de Gavenda, Ramón y Vildosola topaban con un bloqueo eficaz, que hizo daño. Las tres mangas fueron idénticas, con un Barça entregado, que se mantuvo al frente del electrónico en los puntos iniciales, con el equipo aragonés peleando por llevar la igualdad al marcador. Pero la templanza del conjunto de Rivera fue clave para saber gestionar esos últimos puntos finales que le aseguraron el triunfo final.

El primer set tuvo durante buena parte de su desarrollo color azulgrana. No terminada de centrarse el CV Teruel, que no pudo contar con Ereu para el choque. El duelo se mantuvo igualado hasta los instantes críticos (17-17), cuando en juego está el desenlace. Y ahí, el opuesto Gavenda tiró de galones para impulsar la reacción y romper la igualdad (22-25).

La segunda manga arrancó con color naranja (6-9), pero el Barça saltó también respondón dio la vuelta al choque (12-10), que se abrió. Los árbitros tomaron protagonismo para disgusto de los locales, no muy conformes con varias decisiones que tomaron en forma de tarjetas amarillas por no estar claras las rotaciones. No descentró al Barça que siguió plantando cara al CV Teruel hasta el 20-20, sin bajar los brazos. Ahí, el líder y multicampeón tiró de galones para dejar casi sentenciado el partido (23-25).

No se rindió el Barça, que empezó fuerte el tercer parcial firmando una ventaja de cuatro puntos (6-2), Lo que llevó a Miguel Rivera a pedir el primer tiempo muerto. No causó efecto, porque los catalanes siguieron a lo suyo para provocar un nuevo parón del técnico madrileño (13-9). El Barça dominaba y se ilusionaba con arrancar un set al campeón, que tiró del acierto anotador de Jordi Ramón para empatar (18-18) y ponerse al frente del electrónico gracias a un buen saque (18-20). El CV Teruel no desperdició la renta de dos puntos para escaparse y cerrar el encuentro (20-25) con un nuevo éxito.

Ficha técnica

Barça Voleibol: Jukoski (3), Guerra Uteau (6), Galindo (5), Lucas Madaloz (19), Domenech (5) y Dalakouras (5) -sexteto inicial-, Lacalle (líbero). También jugaros Masia, Fernando da Silva (4), Camos y Morato.

CV Teruel: Jordi Ramón (16), César Martín (2), Pablo Bugallo (4), Mart Naaber (8), Filip Gavanda (21), Mariano Vildosola (7) -sexteto inicial-, Aarón Gámiz (líbero). También jugaron Manuel Parres, Víctor Rodríguez, Jovanovic.

Parciales: 22-25, 23-,25 y 20-25.

Árbitros: Alejandro Sanabria y Enrique Danvila.

Incidencias: partido disputado en el Parc Esportiu Llobregat Cornellá.