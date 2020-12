El Barça despide el año fuera de la Champions tras empatar contra el Eibar (1-1)

El videoarbitraje. En teoría estaba llamado a acabar con la injusticia en el fútbol, pero en la práctica ha terminado por desdibujar la esencia de un deporte se supone de contacto. A cámara superlenta cualquier roce es falta. En el área, penalti. El de Bigas sobre Araujo, que Iglesias Villanueva vio en el VAR y Alberola Rojas pitó tras mirar las repeticiones, jamás se habría señalado. Ni 10 minutos se habían jugado. Lances como ese, balón dividido entre una maraña de piernas tras un saque de esquina, hay media docena en cada partido. En todo caso, Braithwaite perdonó desde los 11 metros, tanto buscó ajustar su disparo raso que lo echó fuera.

A la segunda, el danés sí que acertó entre los tres palos. Había salido rápido al contragolpe el Barcelona, Pedri para Junior al espacio, Junior para Braithwaite de primeras y este, sin controlar, al fondo de la red. Nadie celebró, sin embargo, porque el VAR todavía actuaba. Y dirimió que el '9' azulgrana había en fuera de juego. Por la punta del pie derecho, estimó la tecnología. Con el balón en movimiento y tanto asistente como rematador en carrera. Otra que nunca se hubiera pitado.

Al margen de esas dos, el Barcelona no dio señales cerca de Dmitrovic en la primera parte. Más allá del sistema, se notaba la ausencia de Messi. El 3-4-3 que tan bien funcionó en Pucela no le hacía daño alguno al Eibar, mérito de Mendilibar y demérito de Koeman, que no supo activar a ninguna de sus piezas para salir del bloqueo.

En el descanso, el neerlandés buscó la solución con un cambio de dibujo. Dentro Dembélé, fuera Dest, 4-2-3-1. El extremo francés avisó con un zurdazo desde la frontal tras una larga posesión y luego lo intentaron Pjanic y Griezmann. Dmitrovic también le sacó un mano a mano a Dembélé después de un gran pase al espacio de Pedri. En poco más de 10 minutos ya había ofrecido más el Barcelona que en toda la primera parte y, sin embargo, golpearía primero el Eibar.

Los errores individuales le están costando carísimo al Barça esta temporada. En esta ocasión el delito lo cometió Araujo, que pasaba por ser el central más fiable. El uruguayo se lio en la salida, Kike García le arrebató el balón y tras 40 metros de carrera batió a Ter Stegen. 0-1 y con media hora por delante al conjunto azulgrana le tocaba remar a contracorriente. Un día más.

FC Barcelona y Eibar empatan en el Camp Nou (1-1) La Liga Liga Santander jornada 16 FC Barcelona vídeo de Resumen La Liga

Remontada sin Griezmann

Para hacerlo, Koeman prescindió de Griezmann, desaparecido cuando más se le esperaba. Su compatriota Dembélé reclamó los galones: después de una doble pared con Trincao y Coutinho, Junior encaró la línea de fondo y puso el centro raso para que el francés definiese en el segundo palo con el interior.

En el tramo final, el Barça se fue con todo a por la victoria. Incluso Araujo acabó de delantero. Pedri tuvo una clara, pero su remate con el interior se elevó demasiado, y luego Trincao gozó de otra todavía mejor, aunque le cayó a la derecha y no acertó en la definición. Para colmo, Coutinho se retiró lesionado.

El empate aleja al Barcelona del liderato, que queda a ocho puntos a falta de que juegue el Atlético. No solo eso, sino que además el conjunto azulgrana finaliza 2020 fuera de los puestos de Champions, en sexta posición. El Eibar, que por primera vez en su historia puntuó en el Camp Nou, se aleja a dos puntos del descenso.

Ficha técnica

Barcelona: Ter Stegen, Mingueza, Araujo, Lenglet (Busquets, min. 82), Dest (Dembélé, min. 46), Pjanic (Coutinho, min. 66), De Jong, Junior, Griezmann (Trincao, min. 66), Braithwaite y Pedri (R. Puig, min. 88).

Eibar: Dmitrovic, Pozo, Burgos (Oliveira, min. 73), Bigas, Soares, Diop (Cubero, min. 93), S. Álvarez, Kadzior (Recio, min. 81), Expósito, Inui y Kike (Muto, min. 73).

Goles: 0-1: min. 57, Kike. 1-1: min. 67, Dembélé.

Árbitro: Alberola Rojas (C. Castilla-La Mancha). Amonestó a S. Álvarez y a Recio, del Eibar.

Incidencias: Partido de la jornada 16 de Liga disputado en el Camp Nou a puerta cerrada.