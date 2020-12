Míchel Sánchez: “Si somos fieles a nosotros podemos competirle al Celta”

Ni siquiera uno de los equipos más en forma de LaLiga, el Celta de Vigo, descabalga a la SD Huesca de su idea de juego. Espera plasmarla este miércoles en Balaídos (19.15, Movistar LaLiga) para llevarse los tres puntos en el último envite de 2020. El técnico, Míchel Sánchez, ha analizado las claves, que pasan por preservar esa identidad más que por secar a uno de los jugadores del campeonato, Iago Aspas. El preparador lo ha definido como un “rival complicado” antes de mostrar su convencimiento de que “podemos competir perfectamente y sacar un buen resultado”.

Los azulgranas aspiran a ser fieles a su estilo, a ser “agresivos en la presión y que no tengan espacios por dentro”. Míchel pide “juntarse bien y tener el balón. Que miren para atrás más que para adelante, hacer daño con balón y que no lo tenga será bueno” para la SD Huesca. El entrenador considera que Granada supuso un punto de inflexión y que desde entonces “el equipo compite muy bien”: “Solo perdimos con el Athletic sin merecerlo, no sufrimos en defensa. Es la dinámica que nos puede sacar de la zona baja. Podemos ganar y perder con cualquiera pero con buenos números podemos salir de ahí. En los últimos partidos no nos generan y hemos de ser más contundentes en ataque”.

Los oscenses acuden a Vigo sin Sandro, que sufre una lesión muscular en el recto, distinta a la previa del aductor y sigue en proceso de recuperación. “Veremos si llega al Barcelona”, ha lanzado Míchel, que no contará con Maffeo, Valera ni el sancionado Insua. “Hemos utilizado a casi todos los jugadores, buscamos un equilibrio entre ataque y defensa y miramos los estados de forma y los rivales en última instancia. Mikel Rico me gusta más de interior que de mediocentro defensivo, por ejemplo. Todos los jugadores son importantes y no hay nadie imprescindible. No debemos hablar de nombres sino del Huesca”, ha reflexionado.

El Celta presenta en estas semanas de extraordinario crecimiento “una alineación tipo con muy buenos jugadores y el estado de forma de Iago Aspas y Denis Suárez retrasado en su posición. Tienen un juego más fluido y es un equipo diferente. No sé si antes había problemas, me he empapado de los últimos cinco o seis partidos con su actual entrenador. De lo anterior no sé las causas, sé que tienen muy buenos futbolistas con Aspas y Denis a su mejor nivel. Por ahí debemos tratar de tapar esas vías”.

A Míchel le gustaría “jugar siempre en casa y con nuestra gente”. Como no puede ser, este miércoles anhela “un partido abierto con el Celta, queremos dominar y hacer que el Celta se sienta incómodo”. El técnico de la SD Huesca mira a los últimos 12 meses y se queda “con el día a día que nos ha dado fortaleza para conseguir el ascenso. Doy las gracias a la plantilla y jugadores, que me hacen la vida más fácil para dirigirlos y hacerlos mejores”. Para 2021 quiere “que el Huesca esté en Primera y ese es el reto por el que vamos a pelear todos juntos y estoy convencido de que lo vamos a cumplir. Y salud para todos”.

Apúntate a la newsletter de la SD Huesca y conoce de primera mano toda la información de tu equipo.