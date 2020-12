Bronce para el judoca aragonés con discapacidad visual Sergio Ibáñez

El judoca con discapacidad visual grave Sergio Ibáñez se ha colgado la medalla de bronce en la categoría de -66 kg en el Campeonato de España absoluto de judo disputado en Madrid, en que ha competido junto a deportistas sin discapacidad.

El aragonés, de 21 años y con discapacidad visual grave, ha ido ganando todos sus combates sobre el tatami hasta cuartos de final. Tras ello, se ha impuesto en la repesca y en el enfrentamiento posterior, que le ha otorgado la medalla de bronce.

Más información Un ippon contra las barreras

"Mi objetivo es llegar a los Juegos Paralímpicos de Tokio"

"Me he encontrado muy fuerte, motivado e ilusionado. Tenía sensaciones muy buenas desde el calentamiento y compitiendo aguanté hasta el final", ha señalado Ibáñez. "Mi objetivo es llegar a los Juegos Paralímpicos de Tokio y conseguir una medalla para la que vengo trabajando muy duro desde los ocho años", ha añadido el deportista, que compagina sus entrenamientos de mañana y tarde como deportista de alto rendimiento con sus estudios de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

El judoca aragonés Sergio Ibáñez, con discapacidad visual, ha conseguido el bronce en el Campeonato de España Absoluto de Judo. ONCE

NOTICIAS RELACIONADAS Nuevo hito deportivo de Sergio Ibáñez

El técnico de judo de la Federación Española de Deportes para Ciegos, Alfonso de Diego, ha calificado de "espectacular" el logro. "Con su juventud seguramente no se esté dando cuenta de lo que está consiguiendo, pero ganar una medalla en un campeonato absoluto, sin adaptaciones, es increíble", ha indicado.

Ibáñez ya fue subcampeón nacional en 2018 y sigue demostrando que la discapacidad visual no supone para él un impedimento. El aragonés conquistó además la medalla de plata en los Juegos Mundiales para Ciegos y el bronce en el último Europeo de Judo para Ciegos, ambos disputados en 2019.

En el campeonato, desarrollado en formato 'burbuja' por las restricciones por la pandemia de coronavirus, también han compitido otros tres judocas con discapacidad visual grave: el madrileño Daniel Gavilán, séptimo tras perder en cuartos con el, a la postre, campeón; su hermano Álvaro Gavilán, que ha caído en segunda ronda; y Borja Pahissa, que no ha podido pasar de su primer combate.

Más información El judoca Sergio Ibáñez es de bronce en el Europeo para ciegos

El judo es uno de los deportes con menos modificaciones para personas ciegas y solo es preciso que los combates se inicien con los dos deportistas agarrados; si se sueltan, el árbitro para que vuelvan a cogerse. Existen otras modificaciones, relativas a la forma de transmitir por parte de los árbitros a los deportistas las señales, ya que no lo podrán hacer por gestos, tal y como se hace habitualmente. Además, en este deporte existe una alta participación de personas con sordoceguera, por lo que la forma de darles los avisos también está adaptada al tacto y recogida en el reglamento.

Más representación aragonesa



Algunos de los participantes aragoneses en el Campeonato de España Absoluto de Judo. Federación Aragonesa de Judo

La expedición aragonesa ha logrado un oro, una plata, dos bronces, un 4º puesto y un 6º puesto. Álvaro Gayarre y Alberto Gayarre, del Judo Club Zaragoza, han logrado el oro en Nage No Kata. Rubén Gil y Víctor Lechón, del Sensei, la plata en Kime No Kata. Por su parte, Daniel Requena y Alfredo Medrano, del Club Judo Las Fuentes, el bronce en Katame No Kata. Unos logros a los que se añade el de María Murillo e Iván González, del Judo Club Zaragoza, con un bronce en Nage No Kata. También ha sido destacada la participación de Inés Abadía y Daniel Murillo, de Judo Club Zaragoza, que han conseguido el cuarto puesto en Nage No Kata y el de Antonio Berrocal y Cristina Berrocal, del Judo Club Zaragoza, con el sexto puesto en Ju No Kata.