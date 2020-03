La zaragozana Sara Cabrejas, una cinturón negro que ha hecho del kenpo su filosofía de vida

Sara Cabrejas Gil ha hecho del kenpo su filosofía de vida. La zaragozana ha encontrado en este milenario arte marcial, asociado a la Federación Española de Kárate, una vía para crecer como persona y construir un palmarés deportivo en poco más de un lustro (subcampeona de España y, además, bronce nacional). Aunque para Sara, de 42 años, profesora de inglés y tutora en el colegio CEIP Cervantes de Pedrola, madre de un niño de 11 años, y que se ha convertido -recientemente- en la primera mujer en Aragón en lograr el título de 2º Dan en esta disciplina, lo verdaderamente importante es "visibilizar" esta modalidad de defensa personal lanzando un claro mensaje: "El kenpo es un deporte casi invisible, con apenas 60 practicantes en toda la Comunidad. Y es más invisible entre las féminas. Las mujeres mayores también podemos competir con las más jóvenes, somos capaces de conseguir lo que nos propongamos con confianza y determinación", destaca.

Sara Cabrejas es "tímida y reservada". Ella prefiere hablar sobre el tatami. Desde pequeña siempre le gustó el kárate, al que se apuntó porque iba una vecina amiga, "pero no resultaba muy femenino". "Mis padres apuntaban a otras cosas más asociadas a niñas. Pero yo siempre he sentido que las artes marciales eran lo mío", relata. En 1999, el 3 de julio, un suceso marcó a la familia Cabrejas Gil: el fallecimiento con 24 años de Raúl, sargento de Infantería que pertenecía a la brigada Almogávares, en un accidente de tráfico en Mostar (Bosnia-Herzegovina). Un trauma que Sara superó recuperando su pasión que latía desde niña.

"El kenpo es muy versátil, dinámico. Aumenta la confianza y la determinación para superar retos personales y deportivos"

"No sabes lo que te va a deparar la vida. Entonces me di cuenta de que quería hacer cosas que me llenaran, recuperar lo que verdaderamente me gustaba. Me llegaban los recuerdos del kárate...", evoca Sara. Comenzó en Utebo y recorrió varios gimnasios de Zaragoza hasta llegar al Club Deportivo Pedrola. En su caminó se encontró con Iñaki Abad, con una larga trayectoria como karateca, maestro de kenpo, internacional con la selección española, dos veces subcampeón del mundo (kata 2017 y combate al punto 2019, respectivamente, en +38 años), y actual director de kenpo en Aragón. Y la unión deportiva dio paso a una relación de pareja y al nacimiento de su hijo Raúl, que ahora tiene 11 años.

Sara se empapó de una especialidad que fue creada por los monjes budistas para defender los monasterios y que luego se desarrolló en Japón. Una modalidad que tiene su parte apegada a una norma del pasado, con su metodología, estructura de grados y manejo de armas; y otra vertiente más rica, en el que se trabaja con katas y combate. "El kenpo es muy versátil, dinámico, y se adapta a todo tipo de gente. Aumenta la confianza y la determinación para superar retos personales y deportivos. Pero también es un desconocido porque no se ha vendido bien", explica Sara. "Está el kenpo no oficial, donde empecé; pero hubo que hacer una serie de exámenes y ahora practicamos el kenpo que está reconocido por el Consejo Superior de Deportes, el kenpo Kosho-Ryu (estilo del viejo pino)", añade.

Sara Cabrejas I. A.

El Club Deportivo Pedrola es el único centro oficial de esta modalidad en la Comunidad, asociada a la Federación Aragonesa de Kárate en 2011. Iñaki Abad enseña su maestría a 60 alumnos, de todas las edades, pasando por personas con discapacidad, mujeres por defensa personal, abuelos y grupos de competición. Todos los días de la semana, Sara Cabrejas acude a entrenar. "Si te organizas, puedes con todo: la casa, el niño, las clases en el instituto, salidas a torneos... A mí me exige cuidarme en la nutrición y el físico, con una preparación específica, para poder mantener un bueno nivel cuando salgo a campeonatos. Desde Pedrola, y con la especial implicación del Ayuntamiento, luchamos por dar el kenpo a conocer porque es minoritario, y queremos visibilizarlo, especialmente en el apartado femenino", recalca.

En 2014 disputó su primer Campeonato de España, gran debut que le reportó una medalla de bronce. Luego sumó la plata en 2017, y este fin de semana viajaba a Guadalajara para disputar el Nacional, aplazado por la crisis del coronavirus. El pasado 1 de marzo, Sara Cabrejas conquistó su mayor mérito deportivo: el título de 2º Dan, en la convocatoria celebrada en la localidad guipuzcoana de Oyarzun, siendo la primera mujer en nuestro territorio en lograrlo. En la evaluación, la zaragozana tuvo que pasar un examen ante un tribunal: ella presentó una parte técnica, con combinaciones, formas y defensa personal; y, por otro lado, ante los jueces tuvo que demostrar su conocimiento del reglamento. La puntuación final decidió otorgarle el 2º rango de cinturón negro.

"Lo más importante de mi vida es esta pasión y quiero demostrar a los demás que mi constancia tiene una satisfacción personal: superarme"

"Está bien y estoy contenta", dice con humildad. "Aunque para mí lo más importante es reivindicar a las mujeres de más de 30 años, que estamos compitiendo con chicas de 18 años. No me parece muy inclusivo para una franja de edad máster. Tendría que animarse más gente y que sacaran categorías de más de 37 años que no hay, ni siquiera en campeonatos internacionales", enfatiza Sara Cabrejas, quien no se ha marcado metas a alto nivel: "Lo más importante de mi vida es esta pasión y quiero demostrar a los demás que mi constancia tiene una satisfacción personal: superarme", concluye.