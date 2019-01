Un ippon contra las barreras

Tiene 19 años y un sueño: lograr la clasificación para los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020. Él es Sergio Ibáñez, hasta ahora joven promesa del Zaragoza Judo Club, que se ha convertido en toda una realidad. Según su edad pertenece a la categoría Junior (sub 20), pero en diciembre de 2018 logró el que hasta ahora es su mayor mérito: ser plata en el Campeonato Nacional Sénior de Judo en la categoría de menos de 60 kg, donde compitió contra adversarios que no tenían ninguna discapacidad.

“Empecé a competir cuando tenía ocho años. Prácticamente desde que llegué al club donde estoy he entrenado y combatido sin ningún tipo de adaptación”, asegura Ibáñez, que tiene 79% de deficiencia visual de nacimiento. Algo que no le ha impedido enfrentarse de tú a tú contra otros deportistas que no tenían ninguna discapacidad física. Uno de sus primeros entrenadores, Javier Rivero, le advirtió de que el circuito de competición para personas con discapacidad visual iba a limitarle. “Yo lo que quería era competir, no me importaba el contrincante”, afirma el joven.

La luz, un enemigo

En los pabellones donde combate se suele enfrentar a un enemigo recurrente: la luz. Cuanto más luminoso es un espacio menos realidad percibe de manera visual. Dentro del terreno de competición usa unas lentillas especiales que filtran los rayos que más afectan a sus ojos. De hecho, en su club la luz es más tenue cuando él entrena.