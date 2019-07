El judoca Sergio Ibáñez es de bronce en el Europeo para ciegos

El judoca aragonés Sergio Ibáñez ha vuelto a escribir una hermosa página para el judo aragonés. El deportista presume en su casa de Alagón de una nueva medalla internacional, un bronce conquistado el pasado fin de semana en el Campeonato de Europa de judo para ciegos celebrado en Génova (Italia). Un nuevo éxito que le permite, además, sumar unos puntos valiosos en el ranquin clasificatorio para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, su gran reto.

La joven promesa del Zaragoza Judo Club, que tiene 79% de deficiencia visual de nacimiento, sigue superando barreras. Hace casi un mes, Sergio se colgó la plata en los Juegos Mundiales para Ciegos de Fort Wayne (Estados Unidos). El internacional, de 20 años, sorprendió con este resultado pues, tras su reciente cambio de categoría a -66 kilos, pocos le daban como favorito en las quinielas. Y en el Europeo de Génova ratificó que la adaptación a su nuevo peso ha sido positiva y que le llevaba a atrapar un nuevo metal.

Ganó el primer combate contra el portugués Miguel Vieira, pero perdió el segundo contra el azerbaiyano Bayram Mustafayev. En el cuadro de repesca fue derrotando sucesivamente al turco Kadir Yildirim, al ruso Viktor Rudenko y al georgiano Giorgi Kaldani hasta colgarse la medalla de bronce, que se suma a su primer plata continental, y que redondea un palmarés mayúsculo: tetracampeón de España, subcampeón en la Copa del Mundo de Turquía a nivel paralímpico, subcampeón de España sénior, medalla de plata y tres de bronce en Copas de España y tricampeón de Aragón absoluto. Además, en febrero firmó un nuevo hito histórico en el deporte paralímpico nacional al participar en el Open Europeo de Lisboa ante deportistas sin discapacidad, siendo el primer deportista español en una competición de judo de estas características.

"Estoy muy contento porque sabía que había mucho nivel, he tenido que enfrentarme a rivales top y he podido sacar un bronce. Dos competiciones en la nueva categoría y dos medallas, mejor imposible. Ahora hay que seguir apretando, aún quedan tres pruebas y no puedo dormirme porque hay que asegurar la plaza para los Juegos Paralímpicos", ha comentado