Chebet gana el maratón de Valencia y Lamdassem completa una mañana de récords con el de España

El atleta keniano Evans Chebet se impuso en la 40 edición del Maratón de Valencia Fundación Trinidad Alfonso-EDP con un tiempo oficioso de 2:03:00 -sexta mejor marca de la historia- que supone un nuevo récord de la carrera valenciana y que la sitúa, por tiempos, en el tercer mejor maratón del mundo por detrás de Londres y Berlín.

Además, Ayad Lamdassem logró batir el récord de España con un tiempo oficioso de 2h06:35 que mejora, catorce años después, el de 2h06:52 conseguido en 2006 por el toledano Julio Rey en Hamburgo (Alemania).

Chebet, explicó que se había entrenado bien con el objetivo de ganar en suelo valenciano y destacó que es un “circuito fantástico” para correr.

“Estoy muy orgulloso de la victoria. Había entrenado bien y para esto. He mejorado mi propia marca personal. Creo que Valencia es un circuito fantástico para correr”, dijo el africano, que se impuso con un tiempo de 2:03:00, que sitúa a Valencia, por tiempos, en el tercer mejor maratón del mundo por detrás de Londres y Berlín.

“Estoy contento. No es fácil correr dos carreras este año y tengo la suerte de haber podido correr en Valencia”, indicó Chebet, que subrayó que “no ha sido una carrera fácil”.

🚨 RÉCORD DE ESPAÑA DE MARATÓN 🚨



👉🏼 AYAD LAMDASSEM ➡️ 2:06:35 👈🏼



🔙 Anterior de Julio Rey 2:06:52 (2006)



👏🏼 Con 39 años... ¡sus mejores marcas! 👏🏼 pic.twitter.com/qLvD1L7Ej6 — atletismoRFEA (@atletismoRFEA) December 6, 2020

El keniano, que anunció que desea correr en 2021 en Boston, explicó que fue un año difícil por la pandemia y señaló: “Estamos muy agradecidos de poder correr aquí porque era la última oportunidad del año”.

Además, la también keniana Peres Jepchirchir se impuso en categoría femenina batiendo también el récord de la prueba valenciana con un tiempo de 2:17:16 horas, quinta mejor marca mundial, y explicó que “tenía bastante respeto” a la carrera pero que se vio con fuerzas.

Ayad Lamdassem, por su parte, aseguró en meta tras batir el récord de España, que era algo que no se esperaba, ya que su objetivo al inicio de la carrera era solo mejorar su marca personal.

"Venía aquí a intentar mejorar mi mejor marca que es de hace siete años y al final he conseguido el récord de España y estoy muy contento", afirmó el veterano corredor de 39 años, quien admitió que "con la edad ganas en experiencia y sabes cuidarte mejor".

Lamdassem, primer europeo en meta, consiguió batir en Valencia el récord que ostentaba Julio Rey desde hace catorce años, rebajando en catorce segundos la anterior plusmarca nacional conseguida en Rotterdam en 2006.

"Después de superar la mitad de la carrera sabía que era mi día, he corrido con mucha confianza, pero en los metros finales no me lo creía, ha sido espectacular", apuntó el atleta de origen marroquí.

Julio Rey, hasta este domingo plusmarquista español de maratón con una marca de 2h06:52, se declaró "emocionado y feliz" por que su heredero ha sido Ayad Lamdassem (2h06:35), a quien define como "una gran persona, trabajadora y humilde".

"Todavía estoy emocionado", declaró después de la carrera de Valencia. "Estoy muy feliz porque ha sido Ayad. He tenido la oportunidad de conocerlo, coincidimos en el club Adidas, compartí habitación con él en varias ocasiones y puedo decir que el récord de España queda en manos de una gran persona, trabajadora, humilde, un atleta que no ha hecho ruido en los últimos años".