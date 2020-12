El zaragozano Carlos Mayo rebasa a Toni Abadía y cumple su objetivo de convertirse en el mejor debutante en medio maratón

En una carrera de récords mundiales, el zaragozano Carlos Mayo ha logrado el objetivo que se había propuesto y, con un tiempo de 1:00:04, ha convertido su debut en el medio maratón en el mejor de la historia.

Señoras y señores: CARLOS MAYO



🚨 1:00:06 🚨



➡️ Segunda mejor marca 🇪🇸 en Medio Maratón DE LA HISTORIA



➡️ Mejor DEBUT 🇪🇸 en Medio Maratón pic.twitter.com/zK4SFEG7hu — atletismoRFEA (@atletismoRFEA) December 6, 2020

Su hito esta mañana de domingo en Valencia supone además desbancar a su compañero, el también aragonés Toni Abadía que hasta ahora ostentaba esta marca.

Además, Mayo se queda solamente por detrás de los 59:52 de Fabián Roncero, mejor marca de un atleta español en esta distancia.

"Estoy súper contento, es una marca estratosférica pero se me queda la espinita porque estaba a ritmo de récord de España. Al final he tenido un problema de isquios pero las sensaciones han sido buenísimas. Me he motivado mucho pasando a atletas africanos y debutar así, no lo esperaba ni en mis mejores sueños", afirmó Mayo en meta.

El aragonés, que se lamentaba "en la primera parte se había ido lento", fue poco a poco entrando en carrera con la compañía del segoviano Javi Guerra, hasta que en el kilóemtro 15 se quedó en solitario y con una zancada potente y fluida fue ampliando su ritmo en los kilómetros finales, hasta lograr esa gran marca que abre una nueva esperanza española para la ruta.

No muy lejos llegaba Guerra, con un tiempo de 1:01:21, pegando un gran mordisco a su marca personal de diecisiete segundos. El tercer español en meta era el también debutante Andreu Blanes (1:03:41) con Alberto Sánchez Pinilla muy cerca (1:04:50) e Ignacio Giménez cerrando el quinteto con 1:04:50.