Carlos Mayo: "Mi objetivo es ser el mejor debutante español de la historia en media maratón"

Ha tardado más de lo esperado, pero por fin el zaragozano Carlos Mayo ha llegado al nivel que dejaba entrever en categorías inferiores. El último gran diamante del fondo español, que se colgó cinco medallas europeas como sub-23, ha dejado atrás las lesiones que le mantuvieron en el dique seco durante casi dos años. Regresó a lo grande el pasado 8 de marzo proclamándose en Zaragoza campeón de España de campo a través con autoridad y se estrena el domingo en media maratón en Valencia con el objetivo de convertirse en el segundo mejor español de la historia tras Fabián Roncero y, de paso, arrebatarle a su amigo y compañero de entrenamientos Toni Abadía -que se estrena en Valencia en la maratón con el reto de lograr la mínima olímpica- el honor de ser el debutante más rápido (1h01:15).

¿Cómo ha ido la preparación?

Muy bien. Es verdad que pasé la covid en octubre y tuve que estar diez días sin entrenar, pero solo tuve algo de fiebre una noche. El resto de la preparación ha ido perfecta: los tiempos han sido buenos y las sensaciones, mejores que nunca.

¿Cuándo tomó la decisión de probarse en media maratón?

Ya tenía pensado hacerlo cuando iba a celebrarse en octubre, y aunque entonces era un objetivo importante, estaba dentro de la preparación para el Europeo de cross, mi meta principal. Desde entonces la cosa ha cambiado mucho y ahora no es que sea el objetivo principal, es que es el único.

¿Cómo ha sido el kilometraje de esta preparación?

En Bronchales, donde estuvimos concentrados Toni Abadía, Camilo Santiago y yo durante cinco semanas, hice dos semanas por encima de 190 kilómetros: una de 192 y otra de 191. La tirada más larga fue de 30 kilómetros.

Prácticamente ha movido el volumen de un maratoniano.

Quizás no se necesiten tantos kilómetros para correr una media, pero hay que tener en cuenta mis características. Preparando 10km me he movido entre 160 y 180 kilómetros semanales, y había que darle un estímulo nuevo al cuerpo. Antes hacía ese volumen en once sesiones, doblando cuatro días, y ahora lo he hecho doblando solo dos. También he hecho series y rodajes más largos.

Decía que llega con mejores sensaciones que nunca.

Es complicado hablar sin competir. Entrenando noto que la forma es buenísima, incluso mejor que en el Campeonato de España de cross, pero no sé valorarlo porque no he puesto mi cuerpo al límite en competición. Algún día entrenando sí le he dado caña, pero no es lo mismo y siempre te queda la duda. Por el contrario, llego con más ganas y descansado.

¿Qué objetivo se marca en el debut?

Es imposible no pensar en una marca, aunque es una incógnita al no haberme enfrentado nunca a los 21 kilómetros a tope. Todo lo que no sea bajar de una hora dos (1:02) no me dejará satisfecho. Si bajo de 1:01 ya estaría muy contento, porque ese será el ritmo y objetivo inicial. Sería un resultado brutal, porque solo lo han logrado Fabián Roncero (59:32) y Chiki Pérez (1:00:58).

Lo intentará sin liebres.

Javi Guerra va a ser quien marque el ritmo de los españoles y nosotros iremos a su estela. Él ha dicho que está para darle un mordisco a su marca (1:01:38), así que intentaré estar lo más pegado a él para entendernos y que nos salga un buen crono.

El siguiente objetivo son los Juegos, pero la mínima en 10.000m es 27:28.00, una marca que solo han logrado tres españoles en la historia.

La mínima me parece bastante complicada incluso en mi mejor momento. Confío en aprovechar el 'world ranking', más asequible, para estar en 5.000m o 10.000m, aunque ojalá poder hacer la mínima y olvidarme de cálculos.

¿Preferiría estar en 5.000m o en 10.000m?

Ahora mismo no estoy para elegir. La preparación normalmente es compatible con hacer ambos, y aunque las series específicas son diferentes, no es un cambio muy brusco. Además, por calendario, al ser normalmente el Campeonato de España de 10.000m al inicio de temporada, suele haber tiempo para echar toda la carne en el asador en el 5.000m.

¿Ya está aquí el Carlos Mayo que prometía en sub-23?

Me falta tener competiciones para materializar mis sensaciones. En el Campeonato de España de cross estaba en mi mejor versión, y si se hubieran podido celebrar los 10km de Laredo y el Campeonato de España de 10.000m no habría decepcionado, pero me falta demostrarlo. Valencia es un escenario muy bonito para hacerlo. Fue duro que se truncase la temporada cuando había conseguido lo más difícil para mí: superar toda la carga de entrenamiento del invierno sin lesionarme. Creo que he encontrado ese equilibrio de nuevo.