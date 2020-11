Deportistas aragoneses: camino a los Juegos Olímpicos de Tokio

Un largo camino hacia un sueño, Tokio. Casi una veintena de deportistas aragoneses se entrenan con la ambición de participar en los Juegos Olímpicos, previstos en principio del 23 de julio al 8 de agosto. Lo hacen con la incertidumbre de no saber con seguridad si finalmente podrán celebrarse -ya se aplazaron el pasado verano por la pandemia del coronavirus-. Aragón aspira a tener representación en atletismo, baloncesto, fútbol, kárate, hockey hierba y bádminton, en los Juegos Olímpicos y en natación, ciclismo y tenis de mesa en los Juegos Paralímpicos.

El atletismo constituye uno de los principales potenciales de la delegación aragonesa. Los fondistas Toni Abadía y Carlos Mayo ya están al 100% tras pasar la covid y se preparan estas semanas en Bronchales (Teruel) para la maratón y media maratón de Valencia. “Estuve casi dos semanas con mareos y sin poder entrenar apenas y aunque ya era negativo pasé días en los que retomé los entrenamientos con unas sensaciones pésimas que me hicieron plantearme si debía correr la maratón. Afortunadamente ya llevo casi un mes con sensaciones muy buenas y sin ninguna incidencia de ningún tipo”, sostiene Abadía, que ya participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en la modalidad de 5.000 metros. La prueba valenciana no puntúa para el ranquin pero los aragoneses aprovecharán para probarse: “Estamos compitiendo menos de lo que nos gustaría a estas alturas, así que toda la competición que salga bienvenida sea aunque lo más importante es que se puedan celebrar las que sean clasificatorias”, admite Carlos Mayo, que este año se colgó el oro en el campeón de España de cross.

Toni Abadía y Carlos Mayo, en Bronchales, preparándose para la maratón y media maratón de Valencia. HA

Abadía se encuentra en la lista provisional para acudir a los JJOO por el ranquin, pero no por la marca de corte. “Puede pasar de todo en estos meses hasta el próximo verano. No debemos perder la motivación y ni la mirada a estos Juegos. Que se celebren o no, no depende de nosotros. Lo único que podemos hacer es dar el 100%. Sería un mazazo para todos los deportes olímpicos que no se celebrasen. La sociedad lo necesita”, explica Abadía. Los atletas son optimistas con la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio, que a priori se disputarán el próximo verano. “Queremos pensar que se van a hacer y es ahí donde tenemos que llegar en forma y tenemos que ir preparados”, sostiene Mayo. La fondista Cristina Espejo también luchará por hacerse un hueco, al igual que la joven de 17 años Salma Paralluelo, que en julio consiguió hasta cuatro récords en un solo día en 300 metros valla.

Babacar Seck: "Confío en mí y creo que tengo muchas posibilidades de ir a los Juegos"

El kárate, deporte debutante en unos Juegos en Tokio, tendrá previsiblemente presencia aragonesa, con Babacar Seck bien encaminado para certificar su participación en su categoría +85 kilos, al igual que Samy Ennkhaili en +67. “Primero tengo que ser el elegido para pelear el preolímpico y ahí conseguir la plaza. Confío en mí y creo que tengo muchas posibilidades de ir”, anuncia Seck. El deportista cuenta en su palmarés con doce campeonatos de España, cuatro medallas europeas y un bronce mundial desde que en 2008 ingresó en la selección absoluta en el equipo de kumite (combate).

Babacar Seick, durante un entrenamiento. Luis López Latorre

Este deporte es uno de los pocos que se practica con mascarilla, algo que en ocasiones supone un obstáculo para los deportistas: “Ahora entrenamos con mascarillas. Es muy complicado porque a veces te quedas sin aire, pero habrá que acostumbrarse”, subraya. Las restricciones por la pandemia de la covid le impiden ejercitarse con normalidad. “Por las mañanas no puedo ir al gimnasio a entrenar, está cerrado. Me ha venido bastante mal porque me estaba empezando a encontrar bien con los ejercicios de musculación y cardio. Por las tardes sí que puedo entrenar kárate, es la parte buena”, explica. También en deportes individuales, Tokio significaría la cuarta participación olímpica del jugador bilbilitano de bádminton Pablo Abián.

Begoña García: "Lo inmejorable sería una medalla en los próximos Juegos"

En equipo

La selección española femenina de hockey hierba, en la que se encuentra Begoña García, acudirá a Tokio tras conseguir el billete el año pasado. La aragonesa participará así en sus segundos Juegos tras sumar una medalla de bronce en el Europeo y en el Mundial. “Llevamos muchos años jugando juntas y ahora ya ha llegado el momento en el que podemos conseguir cosas importantes. Lo inmejorable sería una medalla en los próximos Juegos”, afirma. Las jugadoras entrenan todas las semanas en dos grupos, uno en Barcelona y otro en Madrid, y se juntan una vez al mes para hacer equipo: “En 2021 creo que nos juntaremos más habitualmente”, destaca. En el hockey masculino, el zaragozano Andrés Mir también se ganó el boleto olímpico con la selección española, con la que tenía muchas opciones de repetir tras su presencia en Londres 2012 y en Río 2016.

Begoña García, durante un encuentro con la selección española. Stefan deems

En baloncesto, la promesa aragonesa Carlos Alocén, que ahora milita en el Real Madrid, tendrá que esperar la convocatoria de Sergio Scariolo para conocer si será este próximo año cuando se estrene en la cita olímpica. El base debutó el año pasado con la selección absoluta contra Letonia en el Mundial. Así, se convirtió en el cuarto jugador más joven en disputar un partido con el uniforme de la selección absoluta y el primero nacido en el siglo XXI en hacerlo.

Cristina Ouviña, en un encuentro con la selección española. Alberto Nevado

Mientras, la jugadora del Valencia Basket Cristina Ouviña es una de las fijas del combinado nacional para Tokio, después de atar la plaza a principios de año en el preolímpico. Esta semana, el equipo se ha concentrado precisamente en Valencia. “Nos hemos reencontrado, estamos recuperando sensaciones y retomando lo que llevamos un año sin hacer”, subraya la aragonesa. Ahora, tienen la vista puesta en el próximo Europeo que se celebrará en España: “A pesar de estar clasificadas, vemos Tokio muy lejos. Ahora estamos concentradas y motivadas en el Europeo, eso sí, con la vista puesta en los Juegos”.

En fútbol, tenía muchas opciones de acceder a la convocatoria el defensa del Real Madrid, ahora cedido en el Granada, Jesús Vallejo, que ejerció de capitán de la selección que ganó el pasado verano la plaza olímpica. El joven aragonés se encuentra aislado en su domicilio tras dar positivo en coronavirus, aunque tiene previsto regresar en los próximos días a los terrenos de juego.

Cristina Ouviña:" Ahora estamos concentradas y motivadas en el Europeo, eso sí, con la vista puesta en los Juegos"

Paralímpicos

Ciclismo, natación y tenis de mesa. La presencia aragonesa en los Juegos Paralímpicos está prácticamente asegurada. El ciclista Eduardo Santas se colgó cuatro medallas en el último Mundial de pista y tiene “todas las posibilidades” de acudir a la cita de Tokio. Entrenar con restricciones tampoco es trabajo fácil para el aragonés. “Ahora mismo no tenemos normalidad 100% porque hay confinamientos perimetrales y es complicado viajar para concentrarnos con libertad para seguir trabajando. Yo, por precaución, procuro entrenarme solo”, admite. A pesar de ello, el deportista asume que los profesionales se encuentran en una situación más ventajosa: “Es mi trabajo y como tal tengo que poder desempeñarlo. Es una pena por el deporte amateur”. En tenis de mesa, Eduardo Cardona, también podría acudir a la convocatoria olímpica de Tokio.

Las nadadoras Teresa Perales y María Delgado tienen todas las papeletas de sumergirse en Tokio. “Hice la mínima para ir este año, ahora toca refrendarse para acudir a los Juegos. Tenemos un año extra para prepararnos”, sostiene Delgado. La aragonesa se siente “afortunada” por poder practicar su deporte con normalidad: “Intento vivir el presente. Entrenar a tope cada día. Doy las gracias porque puedo seguir entrenando y vivir en una burbuja de tranquilidad”.